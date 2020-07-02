AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. مستندات الترشح لانتخابات النواب.. مصرع نجل شهيد قبيلة الترابين في حادث.. الوصول للمتورطين في تسريب امتحانات الأحياء والفلسفة

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:35 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
نورهان خفاجي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.. مزيد من التفاصيل هنا

التعليم: حالات غش إلكتروني في سوهاج والشرقية ومطروح.. وجار اتخاذ اللازم معهم
أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالوزارة، تمكن منذ قليل من الوصول للطلاب المتورطين في تصوير ونشر صور امتحانات الأحياء والإستاتيكا والفلسفة من داخل اللجان إلى صفحات وجروبات الغش.

وأوضحت عمليات التعليم، أنها قد رصدت حالات الغش الإلكتروني.. مزيد من التفاصيل هنا

مصرع واصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمى طريق الإسماعيلية القاهرة
لقى 3 مصرعهم، وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمى طريق الإسماعيلية القاهرة، بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الاسماعيلية، انفجار إطار السيارة وتعرضها للانقلاب.. مزيد من التفاصيل هنا

وزير التعليم العالي: نطور 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا
أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير.. مزيد من التفاصيل هنا

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان
استثنى قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقون.. مزيد من التفاصيل هنا

نسبة الرطوبة 82% بالقاهرة.. الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والصعيد يسجل 42 درجة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الجمعة، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويتلاحظ ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة عن الأيام الماضية.. مزيد من التفاصيل هنا

أثار مقتله احتجاجات عنيفة.. شاهد.. بدء مراسم تشييع جثمان المغني الإثيوبي هونديسا
شددت إثيوبيا إجراءات الأمن في بلدة أمبو يوم الخميس من أجل جنازة المغني المشهور هاشالو هونديسا الذي أدى اغتياله في وقت سابق هذا الأسبوع إلى احتجاجات استمرت يومين وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.. مزيد من التفاصيل هنا

فرنسا تهاجم تركيا بسبب أعمالها العدائية في ليبيا.. وتحذرها من استخدام إحداثيات الناتو
أصبت فرنسا غضبها على تركيا وحكومة رئيسها رجب أردوغان، محذرة من خطورة ما تقوم به في ليبيا، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحياء قنوات التواصل مع روسيا لحل الأزمات في مناطق الجوار، كما اعتبرت وزيرة دفاعه، أن باريس لا تتجاهل دور روسيا في أزمة ليبيا وخارجها.. مزيد من التفاصيل هنا

بحبك يا هدى.. أحمد زاهر يتغزل في زوجته احتفالا بعيد ميلادها
احتفل الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد زوجته هدى زاهر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد زاهر مجموعة من الصور لزوجته وعلق عليها قائلا: "يوم ٢ يوليو اجمل يوم في حياتي.. مزيد من التفاصيل هنا 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو| مستشار السيسي يعلن عن لقاح ضد كورونا.. السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان الوضع في ليبيا.. حقيقة حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين

بعد دخوله مرحلة التجارب النهائية.. إسرائيل تسعى للحصول على لقاح أمريكي لعلاج كورونا

أهم الأخبار.. كشف بترولي في خليج السويس.. انكسار الموجة الحارة بالبلاد.. وفاة اليوتيوبر ماما سناء

فيديوجراف.. شاعر وتمثال يشعلان مظاهرات إثيوبيا

مقتل 10 على الأقل خلال احتجاجات في إثيوبيا

مصرع واصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمى طريق الإسماعيلية القاهرة

ترشيحاتنا

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

وزارة التضامن تنفي استبعاد المتقدمين للحج من قرعة العام القادم

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

صدر في عهد عبد الناصر.. نص قانون زيادة رسوم الراديو بالسيارات إلى 100 جنيه بدلاً من 140 قرشًا

إعلامي مجلس الوزراء ينفي اختلاف تسعيرة عداد الكهرباء "الكودي" عن "العادي"

حفلات جنس جماعي ودعارة وبيع أطفال.. إعلانات الفيسبوك وفيديوهات التيك توك بين الشهرة والكلبش

AdvertisementS

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها