أهم الأخبار.. مستندات الترشح لانتخابات النواب.. مصرع نجل شهيد قبيلة الترابين في حادث.. الوصول للمتورطين في تسريب امتحانات الأحياء والفلسفة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:





السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.. مزيد من التفاصيل هنا





التعليم: حالات غش إلكتروني في سوهاج والشرقية ومطروح.. وجار اتخاذ اللازم معهم

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالوزارة، تمكن منذ قليل من الوصول للطلاب المتورطين في تصوير ونشر صور امتحانات الأحياء والإستاتيكا والفلسفة من داخل اللجان إلى صفحات وجروبات الغش.

وأوضحت عمليات التعليم، أنها قد رصدت حالات الغش الإلكتروني.. مزيد من التفاصيل هنا





مصرع واصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمى طريق الإسماعيلية القاهرة

لقى 3 مصرعهم، وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق الإقليمى طريق الإسماعيلية القاهرة، بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الاسماعيلية، انفجار إطار السيارة وتعرضها للانقلاب.. مزيد من التفاصيل هنا

وزير التعليم العالي: نطور 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير.. مزيد من التفاصيل هنا





خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان