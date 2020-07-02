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فن

بعد غنائها حالة خاصة جدًا.. أنغام تشيد بصوت نداء شرارة

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:10 م
نداء شرارة
نداء شرارة
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آيه عاطف
أشادت الفنانة أنغام، بصوت نداء شرارة بعد غنائها أغنيتها الشهيرة "حالة خاصة جدًا"، ونشرها عبر حساباتها الرسمية.

علقت أنغام، من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة: "الله الله يا حبيبتي ما أجمل صوتك وإحساسك .. صوت عظيم ماشاء الله".

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بينما عبّرت نداء شرارة عن سعادتها قائلة: "عارفه انو ربنا كرمني بصوت حلو وبسمع هاد الكلام .. كل يوم بس مليش بالعاده اتأثر لهالدرجه لما حد يمدح صوتي  .. انغام تقولي صوتي عظيم .. انا شو بدي احلى من هيك بعشقها".

يذكر أن طرحت نداء شرارة، مؤخرًا أغنية خليجية بعنوان "شروط" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا.
بعد غنائها حالة خاصة جدًا.. أنغام تشيد بصوت نداء شرارة
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