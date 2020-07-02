بعد غنائها حالة خاصة جدًا.. أنغام تشيد بصوت نداء شرارة





علقت أنغام، من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة: "الله الله يا حبيبتي ما أجمل صوتك وإحساسك .. صوت عظيم ماشاء الله".





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بينما عبّرت نداء شرارة عن سعادتها قائلة: "عارفه انو ربنا كرمني بصوت حلو وبسمع هاد الكلام .. كل يوم بس مليش بالعاده اتأثر لهالدرجه لما حد يمدح صوتي .. انغام تقولي صوتي عظيم .. انا شو بدي احلى من هيك بعشقها".





يذكر أن طرحت نداء شرارة، مؤخرًا أغنية خليجية بعنوان "شروط" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا.