في رابع يوم.. آراء طلاب الثانوية في امتحانات الاستاتيكا والأحياء والفلسفة

أدى طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية في 146 لجنة، اليوم الخميس، امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وعقب امتحان الاستاتيكا، أعرب طلاب شعبة الرياضيات عن صعوبة الامتحان، وقالوا إن الأسئلة كانت طويلة، ولم يتمكنوا من مراجعة الإجابات بشكل واف، فالامتحان بشكل عام في مستوى الطالب فوق المتوسط.





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بينما أعرب طلاب الشعبة الأدبية عن سهولة امتحان الفلسفة، مشيرين إلى أن الامتحان كان مباشرًا، وسهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أي أسئلة صعبة.





وأشار طلاب الشعبة العلمية إلى أن امتحان الأحياء كان سهلًا، ومن النماذج التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.





وحول الإجراءات الاحترازية، أشار الطلاب إلى وجود نفس الإجراءات المتبعة منذ اليوم الأول، باستثناء الجوانتي، وذلك بعدما اشتكى الطلاب من لبسه حيث لا يستطيعون الكتابة بشكل جيد أثناء الامتحان.





وأكدوا على ارتداء الكمامات أثناء دخولهم المدارس، وقيام المدرسون بقياس درجات حرارة جميع الطلاب قبل دخولهم إلى المدارس، وبعد ذلك تم تسليمهم أدوات التعقيم.





وقد إنشاء شوادر ومظلات أمام المدارس حماية للطلاب أثناء الدخول، ولوحظ اختفاء ظاهرة تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس بصورة كبيرة.

وانتشرت قوات الأمن أمام المدارس وقاموا بوضع الشوادر والحواجز والمتاريس أمام اللجان، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف بفض أي تجمع أمام اللجان على الفور حفاظا علي حياة الطلاب والمراقبين.





يذكر أن محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.





وصرح محافظ الإسكندرية بأن التجمع والاحتشاد مرفوض تماما، والدولة المصرية كانت حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشددا على عدم السماح بأي تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم، والمساعدة على أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.



