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أخبار البلد

تسديد احتياجات متضرري كورونا.. البابا تواضروس يلتقى أساقفة الصعيد عبر الفيديو كونفرانس

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:45 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عبر تقنية الڤيديوكونفرنس، اليوم الخميس مع الآباء مطارنة وأساقفة إيبارشيات وأديرة الصعيد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني اطمأن على الأوضاع الروحية والصحية لأبنائه كهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات.

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وأضاف أن البابا تواضروس الثاني تحدث معهم عن أهمية زرع روح الرجاء في حياتهم مع العمل على تسديد احتياجات الناس المتنوعة، والتي أضيرت من جراء انتشار جائحة ڤيروس كورونا.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية اليوم، الخميس  ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.

وقال إن الكنيسة تصلى من أجل يتحلى الشباب بالثقة في أنفسهم، وأن يكون لهم طريق واضح في الحياة، مؤكدا أن الشباب هم  مصدر قوة اى مجتمع يتواجدون فيه.

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