تسديد احتياجات متضرري كورونا.. البابا تواضروس يلتقى أساقفة الصعيد عبر الفيديو كونفرانس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عبر تقنية الڤيديوكونفرنس، اليوم الخميس مع الآباء مطارنة وأساقفة إيبارشيات وأديرة الصعيد









أقرأ أيضا ..









وأضاف أن البابا تواضروس الثاني تحدث معهم عن أهمية زرع روح الرجاء في حياتهم مع العمل على تسديد احتياجات الناس المتنوعة، والتي أضيرت من جراء انتشار جائحة ڤيروس كورونا





وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية اليوم، الخميس ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.



