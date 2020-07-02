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أبرز مشاهد اليوم في لجان الثانوية العامة.. ضبط 8 حالات غش بالمحمول.. نقل 11 طالبا وملاحظ للمستشفى بعد سوء حالتهم الصحية.. إصابة 6 طلاب في حادث تصادم.. وتوزيع حلوى في لجنة بـ6 أكتوبر

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:11 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
  • رئيس عام امتحانات الثانوية العامة:
  • امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع سارت بشكل جيد 
  • قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان


شهدت امتحانات الثانوية العامة اليوم، الخميس 2 يوليو 2020، العديد من المشاهد واللقطات اللافتة للانتباه بشكل ملحوظ.


ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("مطروح" بمحافظة مطروح، و"الساحل" بمحافظة القاهرة، و"غرب الزقازيق" بالشرقية، و"أبو النمرس" بمحافظة الجيزة، "المراغة" بمحافظة سوهاج، و"المنيا" بمحافظة المنيا، و"يوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، "ميت غمر" بالدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي  تم ضبطها بداخل لجان السير.


كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 11 طالبا وملاحظ واحد فقط في محافظات "القاهرة، الأقصر، القليوبية، السويس، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف، الجيزة"، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.


وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بإصابة 6 طلاب بمحافظة قنا في حادث تصادم أثناء ذهابهم إلى الامتحانات، اليوم الخميس، وتم تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، والذي قام بزيارة الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية، وحرصًا من الوزارة على حقوق الطلاب وسلامتهم سيتم دخولهم الدور الثاني بالدرجة الفعلية.


على جانب آخر، تواجد عدد محدود من الأهالي أمام بعض لجان الثانوية العامة بالعياط، اليوم الخميس، ورصد "صدى البلد" انتظار بعض أولياء الأمور في محيط اللجان بعد أن فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حولها، يتلون القرآن الكريم، ويرددون الدعاء والتسبيح  للطلاب بتيسير الامتحان والنجاح في الامتحانات أمام بعض اللجان.


ورصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بـ محافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، اليوم، الخميس، ارتفاع درجة حرارة طالبة بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي بأبو غنيمة، التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، وذلك قبل دخولها اللجنة.


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وقالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان لها، إنه تبين ارتفاع درجة حرارة الطالبة أثناء القياس بالكاشف الحراري، في تمام الساعة  التاسعة والنصف.


وأضاف البيان، أنه جرى نقل الطالبة عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى سيدي سالم لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، موضحًا أن الطالبة لم تدخل اللجنة، ولم تؤد الامتحان.


وأشار البيان إلى أن المديرية أخطرت غرفة عمليات الإسعاف لنقل الطالبة عبر سيارة كحالة اشتباه كورونا وليست إصابة.


وقبل الامتحان اليوم، حرص المسئولون عن لجنة مدرسة الشهيد مصطفى الخطيب الرسمية لغات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، على توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية العامة اليوم قبل بدء الامتحان.


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كما شهدت المدرسة المذكورة تنظيما تاما في دخول الطلاب، وتعقيمهم وتفتيشهم والكشف الحراري عليهم، قبل الصعود إلى الفصول وبدء امتحانات اليوم.


واستقبل مسئولو لجنة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، طالبات الثانوية العامة في مدخل اللجنة استقبالا مختلفا ومبهجًا عن طريق توزيع الحلوى على الطالبات، إلى جانب تعليق الزينة والبلالين على مدخل المدرسة.


وأوضح مسئولو اللجنة أن هذا الإجراء يأتي بهدف تخفيف حدة التوتر على الطالبات قبل بدء عمليات التعقيم والتفتيش ودخول الفصول استعدادا لأداء الامتحان.


شهدت لجنة الثانوية العامة المنعقدة بـمدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، تعليقا لتحذيرات خطيرة لطلاب الثانوية العامة على جميع جدران اللجنة.




وأكدت هذه التحذيرات المنسوبة للإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم أنه يلغى امتحان لطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- غش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
- إخفاء كراسة الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.
- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها.
- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها.
- السماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.
- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه داخل اللجان.


وتم التشديد على أنه يعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان، كما يعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة  رسوبا في هذه المادة، وتطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاءً للمادة بأكملها.


وقالت لافتة التحذيرات المعلقة على جدران اللجنة: "يلغى امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
- تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها.
- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب، أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأي صورة من الصور.
- حيازة الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه داخل قاعات الامتحان.


وتم التأكيد على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب أو إحدى اللجان عند وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع غش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.


ولوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي أو العامين التاليين لعام الإلغاء وذلك في الحالات التالية:
- الغش وإثارة الشغب باللجنة.
- إخفاء ورقة الإجابة والهروب بها.
- الاعتداء على أحد العاملين باللجنة أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحانات.


كما شهدت جدران اللجنة نفسها وجود لوحات إرشادية بعنوان "كيف تحمي نفسك ومن حولك من فيروس كورونا؟".


وكان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أدوا صباح اليوم، الخميس، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 103 آلاف و865 طالبا/طالبة، ومادة الأحياء بإجمالي 277 ألفا و921 طالبا/ طالبة، ومادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 251 ألفا و60 طالبا/طالبة داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.


كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بإجمالي 709 طلبة في عدد من لجان الجمهورية.


وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا. 
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