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رياضة

"الناظر" يصدر فرمانا بمنع الجهاز الفني من الحديث عن رحيل نجم الإسماعيلي

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:36 م
إبراهيم عثمان رئيس
إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي
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نانسي ابراهيم
شدد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الملقب بـ " الناظر"، على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، عدم الحديث عن ملف رحيل باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي عن الفريق مؤقتًا لعدم إثارة غضب الجماهير.  


وعلم موقع "صدى البلد" أن باهر المحمدي مستمر  مع الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، ويترك أمر الإعلان عن واجهته القادمة مؤقتًا.

وكان هناك أنباء عن مفاوضات لإنتقال باهر المحمدي إلي صفوف النادي الأهلي ، إلا أن قام الأخير بنفي تلك المفاوضات.


ومن المقرر أن يغيب "المحمدي" عن التدريبات الجماعية للفريق، لمدة ثلاث إسابيع لإستكمال فترة التأهيل بسبب إصابته بتمزق في الرباط الداخلي الخلفي للركبة.


يذكر أن الإسماعيلي يستأنف تدريباته بعد غد السبت، وذلك بعد أن أجرى المسحة الطبية  الأولي بالأمس إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي.
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