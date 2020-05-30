AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبرزهم باهر المحمدى وسيرينو.. 4 صفقات جديدة على رادار الأهلى استعدادا للموسم الجديد

السبت 30/مايو/2020 - 10:13 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
رغم توقف الدوري المصري الا ان الاهلي مازال يسعى لـ حسم صفقات الفريق الجديدة للموسم الجديد بالاضافة لـ الاستغناء عن بعض اللاعبين وفقا لـ ما طلبه رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الجلسه الاخيره التي جمعته بـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي 

وطلب فايلر حسم الصفقات الجديدة لـ الفريق قبل البدء في فتح ملف لاعبي الفريق المعارين ومن سيعود منهم.

ويسعى الاهلي خلال الفترة الحالية لـ حسم صفقة ضم باهر المحمدي نجم فريق الاسماعيلي نظرا لقناعه فايلر بامكانياته الفنية كما يسعى النادي لـ التعاقد مع رجب بكار نجم فريق بيراميدز.

ويسعى المارد الاحمر لضم جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز حيث خاض مفاوضات شفهيه دون التقدم بعرض رسمي ولكن صن داونز رفض لحاجه الفريق الجنوب افريقي للاعبه.

ويرغب الاهلي في ضم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي مقابل 2,5 مليون دولار لقناعه النادي بالمهاجم

واستقر فايلر علي عودة عمار حمدي ومحمد شريف واكرم توفيق المعارين لصفوف القلعة الحمراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يبدأ مفاوضات ضم نجم مازيمبي

مارسيليا الفرنسي يوجه لطمة للأهلي المصري.. فيديو

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي.. ونجم الزمالك يقترب من الرحيل بسبب اتحاد الكرة

5 أسباب تجعل تعاقد الأهلي مع الأورجوياني سيرينو مستحيلا

كواليس مفاوضات الاهلي مع نجم صن داونز.. تفاصيل

شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو نجم صن داونز

ترشيحاتنا

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

وقف بجوارهم.. سعد الصغير: غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني غير متوقع

حكم الصلاة بالحذاء.. «العالمي للفتوى» يوضح الضوابط والشروط

اخبار الفن .. انهيار زوجة حسن حسني .. وسعد الصغير يهاجم الفنانين .. عدد زيجات مديحة يسرى فى ذكرى وفاتها

فيديوجراف | التحريات تكشف مفاجأة في قصة منة عبد العزيز

الزمالك يحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى.. تفاصيل

AdvertisementS

البطل.. محمد فضل الله يكشف مصير انتزاع لقب السوبر الأفريقي من الزمالك

الأهلي يحصل على خدمات حسام حسن لاعب سموحة مقابل المعارين

أخبار الزمالك | شكوى ضد مرتضى منصور وحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى

الزمالك يحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى.. تفاصيل

أحمد أحمد يقلب الطاولة على الترجى.. اجتماع عاجل غدا لحسم مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

مصير غامض ينتظر اللاعب.. الأهلي يتراجع عن ضم رمضان صبحي ويقترب من غلق الملف

ساديو ماني: كلوب يتعامل مع محمد صلاح على أنه ليونيل ميسي

للرحيل عن النادى الأهلى .. أزارو يتلقى 3 عروض من السعودية والإمارات وفرنسا

أخبار الرياضة.. حقيقة سحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك..ورسالة تركي آل الشيخ لشعب مصر

أبرزهم باهر المحمدى وسيرينو.. 4 صفقات جديدة على رادار الأهلى استعدادا للموسم الجديد

النجم الساحلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي السابق

أول إصابة بفيروس كورونا لـ رياضية في العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود المطرز.. سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا

هل يمكن ارتداء الأطفال للكمامات؟.. أطباء يجيبون

بدون ماكياج.. هند صبرى بإطلالة كاجوال من المنزل.. شاهد