أبرزهم باهر المحمدى وسيرينو.. 4 صفقات جديدة على رادار الأهلى استعدادا للموسم الجديد

رغم توقف الدوري المصري الا ان الاهلي مازال يسعى لـ حسم صفقات الفريق الجديدة للموسم الجديد بالاضافة لـ الاستغناء عن بعض اللاعبين وفقا لـ ما طلبه رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الجلسه الاخيره التي جمعته بـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي
وطلب فايلر حسم الصفقات الجديدة لـ الفريق قبل البدء في فتح ملف لاعبي الفريق المعارين ومن سيعود منهم.
ويسعى الاهلي خلال الفترة الحالية لـ حسم صفقة ضم باهر المحمدي نجم فريق الاسماعيلي نظرا لقناعه فايلر بامكانياته الفنية كما يسعى النادي لـ التعاقد مع رجب بكار نجم فريق بيراميدز.
ويسعى المارد الاحمر لضم جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز حيث خاض مفاوضات شفهيه دون التقدم بعرض رسمي ولكن صن داونز رفض لحاجه الفريق الجنوب افريقي للاعبه.
ويرغب الاهلي في ضم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي مقابل 2,5 مليون دولار لقناعه النادي بالمهاجم
واستقر فايلر علي عودة عمار حمدي ومحمد شريف واكرم توفيق المعارين لصفوف القلعة الحمراء.