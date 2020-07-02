تعرف على سبب غياب باهر المحمدي عن المسحة الطبية الأولى في الإسماعيلي.. فيديو

غاب باهر المحمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن المسحة الطبية الأولى التي أجريت للاعبي الفريق وجهازه الفني أمس إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي.





وجاء غياب المحمدي، بسبب عدم جاهزيته وخوض تدريبات تأهيلية للتعافي من إصابته بتمزق في الرباط الداخلي الخلفي للركبة التي تعرض إليها قبل فترة توقف النشاط الرياضي.





وكشف الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، في تصريح خاص لموقع صدي البلد، أن باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، يحتاج لفترة علاج لمدة ثلاث أسابيع للمشاركة للتدريبات الجماعية للفريق.



