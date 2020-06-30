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رياضة

بشرط مراضاته.. حسني عبد ربه: أتمنى بقاء باهر المحمدي في الإسماعيلي.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:22 ص
حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
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محمد رشاد
تمنى حسني عبد ربه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق بقاء باهر المحمدي مدافع صفوف الدراويش وعدم رحيله عن الفريق.

وقال حسني عبد ربه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "باهر تحدث معي ويحب فكرة البقاء في الإسماعيلي لكنه كذلك يريد تأمين مستقبله".

وواصل "أحب باهر وهو مازال صغيرا في السن ولم يقدم شيئا للإسماعيلي لذا أتمنى بقائه ، لكن يجب مراضاة باهر المحمدي بشكل جيد".

وعن انتقاداته لإدارة الإسماعيلي قال عبد ربه: "لا أريد أي استفادة نحن نحب النادي ونقول هذا خطأ ويجب إصلاحه، هل يعقل أننا من أكثر الأندية في العالم التي تغير مدربين؟، الإسماعيلي يحتاج إلى ثورة إصلاحات".
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