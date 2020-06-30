بشرط مراضاته.. حسني عبد ربه: أتمنى بقاء باهر المحمدي في الإسماعيلي.. فيديو

تمنى حسني عبد ربه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق بقاء باهر المحمدي مدافع صفوف الدراويش وعدم رحيله عن الفريق.





وقال حسني عبد ربه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "باهر تحدث معي ويحب فكرة البقاء في الإسماعيلي لكنه كذلك يريد تأمين مستقبله".





وواصل "أحب باهر وهو مازال صغيرا في السن ولم يقدم شيئا للإسماعيلي لذا أتمنى بقائه ، لكن يجب مراضاة باهر المحمدي بشكل جيد".