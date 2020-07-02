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محافظات

بعد تعليق الرئيس.. محافظة القاهرة: إزالة 8 أدوار مخالفة بعقار الكمال بعين شمس.. صور

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:22 م
ازالة عقار الحلمية
ازالة عقار الحلمية المخالف
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عبد العزيز جمال
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم في تنفيذ قرارات إزالة ٨ ادوار مخالفة بالعقار رقم ٨ شارع الكمال بحي عين شمس. 

و كان العقار صادر له ترخيص ببناء ٥ ادوار  فقط وقام صاحبه بتعليته حتى الدور ١٤  .

وأكد محافظ القاهرة  أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الازالة الفورية لها  .

وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة .

وأكد مصدر بالمحافظة ان العقار المذكور الذي اشار اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته منذ يومين لافتتاح عدة مشروعات بالمنطقة قائلا:"مين اللي اداله الترخيص بكدة".

وأكد المصدر ان العقار لم يتم توصيل اي مرافق له وغير مأهول بالسكان.
بعد تعليق الرئيس.. محافظة القاهرة: إزالة 8 أدوار مخالفة بعقار الكمال بعين شمس.. صور
بعد تعليق الرئيس.. محافظة القاهرة: إزالة 8 أدوار مخالفة بعقار الكمال بعين شمس.. صور
بعد تعليق الرئيس.. محافظة القاهرة: إزالة 8 أدوار مخالفة بعقار الكمال بعين شمس.. صور
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