بعد تعليق الرئيس.. محافظة القاهرة: إزالة 8 أدوار مخالفة بعقار الكمال بعين شمس.. صور

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم في تنفيذ قرارات إزالة ٨ ادوار مخالفة بالعقار رقم ٨ شارع الكمال بحي عين شمس.





و كان العقار صادر له ترخيص ببناء ٥ ادوار فقط وقام صاحبه بتعليته حتى الدور ١٤ .





وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الازالة الفورية لها .





وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة .





وأكد مصدر بالمحافظة ان العقار المذكور الذي اشار اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته منذ يومين لافتتاح عدة مشروعات بالمنطقة قائلا:"مين اللي اداله الترخيص بكدة".



