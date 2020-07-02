150 ألف قطعة أثرية.. جولة داخل المتحف المصري في التحرير ..فيديو

المتحف المصري في التحرير ، اسمه كالشمس يضيئ التاريخ بمحتوياته، من كنوز أثرية وملوك وملكات ، من العصر الفرعوني ، لا أحد لم يسمع عنه ذات يوم ، فهو الأشهر بين نظرائه من متاحف العالم .

تنقل موقع المتحف المصري فى التحرير من عدة أماكن من الأزبكية إلى قلعة صلاح الدين و قصر الخديوي إسماعيل ليستقر فى النهاية بموقعة الحالي بالقرب من ميدان التحرير .

ولكننا اليوم نصطحب قارئ "صدى البلد" في جولة عبر الفيديو ليري ويستمتع بكنوز مصر الفرعونية والتى تقدر بـ 150 ألف قطعة أثرية تقريبا ونسرد أبرز ما يعرض فى السطور القادمة ..

تستطيع عقب دخولك إلى المتحف المصري بالتحرير مشاهدة " حديقة المتحف" والتي تبهرك وتعيدك إلى بحيرات الفراعنة المكسوة بورد النيل ، وبمروك الى القاعة الرئيسية ، تستطيع ان تشاهد مقابر تانيس الملكية ، قاعة توت عنخ أمون المقرر نقلة للمتحف المصري الكبير ، تمثال خع سخموي ، صلاية نعرمر ، زوسرو زمنكاورع ، و شيخ البلد .

كما ستري خلال جولتك ، القزم سنب وبيبي الأول وابنه مري ، الملك منتوحب الثاني ، و ملوك الاسرة الثانية عشر أبرزها سنوسرت الأول وامنمحات الثالث بالاضافة الى كثير من التوابيت ، وتمثايل شهيرة منها حتشبسوت ، و تحتمس الثالث ، و الملك رمسيس الثانى بالإضافة الى المومياوات .

وبذلك نكون لخصنا جولة سريعة ونترككم مع مشاهدة الفيديو لمزيد من الاستمتاع .



