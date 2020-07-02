100 مليون صحة.. إطلاق مبادرة لعلاج الأمراض المزمنة بـ الإسماعيلية

اعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحه بالإسماعيلية عن بدء اطلاق القوافل العلاجيه" لمبادره رئيس الجمهوريه 100 مليون صحة لمتابعه وعلاج الامراض المزمنه" بالوحدات والمراكز الصحية والقوافل العلاجية المتنقله على مستوى المحافظه ويتم صرف العلاج لمدة تكفي 3 أشهر كما تم التعاقد مع مراكز الأشعة ومعامل التحاليل الخاصة ضمن المبادرة للتيسير على المرضى.





وأضاف "السقعان" انه من خلال "مبادره رئيس الجمهوريه لمتابعه وعلاج الامراض المزمنه" ستُقَدَم الخدمه الطبيه اللازمه للمواطنين من عمر ١٨ عام فاكثر وتُمكن أصحاب الأمراض المزمنة من استخراج قرارات العلاج على نفقه الدوله وكذلك تَجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة مع إتاحة صرف الأدوية من الصيدليه المخصصه بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.





وأضاف ان هذه المبادره تأتى فى اطار دعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيث تم تخصيص ممرات امنه للدخول والخروج بالمستشفيات وإتباع اساليب مكافحه العدوى.









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وأشار الى أن المبادره تتيح إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة تيسيرًا على المواطنين، فيتم احالة المريض بالكارت المرفق سواء للمستشفى التابعة او للمعامل ومراكز الاشعة المتعاقده مع التأمين الصحي.



