وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمشتول السوق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفي مشتول السوق المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمناظرة سجل الترددات.





وخلال الجولة حرص "مسعود" علي التأكد من إرتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة، وإتباع معايير وسياسات مكافحة العدوي، أثناء التعامل مع الحالات المرضية ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

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شدد وكيل الوزارة علي أهمية تسجيل جميع بيانات المرضي بالسجلات الطبية، كما تفقد عدد من الأماكن لمعاينتها علي الطبيعة، وبيان مدي إمكانية استغلالها لفتح مدرسة للمرحلة الثانوية الفنية للتمريض بمشتول السوق.





كما تأكد من توافر الاشتراطات الصحية بهذه الأماكن، ومدي قربها من المستشفي، لحين بناء مبني خاص بالمدرسة بالتعاون مع المجتمع المدني.



