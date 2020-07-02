AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمشتول السوق

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:05 م
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمشتول السوق
Advertisements
محمد الطحاوي
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفي مشتول السوق المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمناظرة سجل الترددات.

وخلال الجولة حرص "مسعود" علي التأكد من إرتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة، وإتباع معايير وسياسات مكافحة العدوي، أثناء التعامل مع الحالات المرضية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
أقرأ ايضا:

شدد وكيل الوزارة علي أهمية تسجيل جميع بيانات المرضي بالسجلات الطبية، كما تفقد عدد من الأماكن لمعاينتها علي الطبيعة، وبيان مدي إمكانية استغلالها لفتح مدرسة للمرحلة الثانوية الفنية للتمريض بمشتول السوق.

كما تأكد من توافر الاشتراطات الصحية بهذه الأماكن، ومدي قربها من المستشفي، لحين بناء مبني خاص بالمدرسة بالتعاون مع المجتمع المدني.

كلف وكيل الوزارة مديرة إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مديري إدارات الجودة، ومكافحة العدوي، بعمل دراسة شاملة لهذه الأماكن والعرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق

عقب تحويلها لمستشفى عزل.. صحة الشرقية تناقش خطة إخلاء المرضى من مستشفى الأحرار

وفاة ممرضة بمستشفى ههيا المركزي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

لبوا نداء الوطن .. صحة الشرقية تثمن جهود الفريق الطبي بمستشفيات العزل

بعلامات النصر وممرات شرفية.. خروج 125 حالة عقب شفائهم من فيروس كورونا بالشرقية

«صحة الشرقية» تشيد بدور الأطقم الطبية والمجتمع المدني في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم مرتضى منصور.. وهيدرسفيلد يصدم الأهلي

لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

غيرت رقم التليفون.. طارق الشناوى يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل

رسميا .. شوبير يعلن موعد انطلاق الدوري الممتاز

يوميا أو قبل العلاقة الزوجية.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية

وفّري فلوسك.. طريقة عمل عجينة البيتزا الأصلية في البيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عقار هندي.. اكتشاف دواء جديد لـ علاج مصابي فيروس كورونا | تفاصيل

بالأبيض الستان .. جورجينا رودريجيز تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

محتشمة وأنيقة.. زوجة يوسف الشريف تظهر بإطلالة بيضاء كلاسيكية