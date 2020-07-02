ضبط 45 توك توك مخالفاً في حملة مرورية مكبرة بمدينة الزقازيق

كلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.





وأضاف المحافظ أنه تمكنت وحدة مرور المدينة بالزقازيق من ضبط 45 توك توك مخالفاً، وتم التحفظ عليهم لإيداعهم بالإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بشوارع مدينة الزقازيق لضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها ، وشن حملات مفاجئة لضبط التكاتك المخالفة للترخيص وخطوط السير الممنوحة لها مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون علي المخالفين.





فيما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدي التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحتهم وسلامتهم.





مشيرا إلي أنه تم اليوم ضبط 34 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.





أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره