بروتوكول تعاون بين الصحة وجامعة الأزهر لتشغيل مستشفيات الوزارة

وقعت جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون، مع وزارة الصحة والسكان لتشغيل مستشفيات الوزارة من خلال أطباء كليات طب الأزهر بمحافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر.



وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية التنسيق والتعاون من أجل استثمار الإمكانيات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري.





وأشار إلى أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا للسياسات الصحية للدولة وحرصا على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز لجميع المرضى المترددين على المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية، حيث يلتزم القطاع الطبي بجامعة الأزهر بتلبية احتياجات المستشفى من خدمات أعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات، وكذلك عمل دورات تدريبية للأطباء المقيمين والأخصائيين بالمستشفيات وتدريب أطباء الزمالة المصرية.





حضر توقيع البروتوكول كلا من الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومن جانب وزارة الصحة الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان نائبا عن الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



