بشرى من الصحة العالمية: إصابات كورونا غير المكتشفة في إفريقيا قليلة

نفت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي، أن تكون أعداد إصابات فيروس كورونا غير المكتشفة في قارة إفريقيا كثيرة.





وقالت مويتي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "نعتقد أن هناك بعض التهويل لعدد الحالات"، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول الإفريقية لتحسين إجراءات التتبع الوبائي.





ولفتت إلى وجود وفيات ناجمة عن فيروس كورونا لم يتم الإبلاغ عنها.



