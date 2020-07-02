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أخبار العالم

بشرى من الصحة العالمية: إصابات كورونا غير المكتشفة في إفريقيا قليلة

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:32 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في إفريقيا
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رويترز
نفت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي، أن تكون أعداد إصابات فيروس كورونا غير المكتشفة في قارة إفريقيا كثيرة.

وقالت مويتي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "نعتقد أن هناك بعض التهويل لعدد الحالات"، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول الإفريقية لتحسين إجراءات التتبع الوبائي.

ولفتت إلى وجود وفيات ناجمة عن فيروس كورونا لم يتم الإبلاغ عنها.

وكانت وكالة "رويترز" قالت إن القارة الإفريقية سجلت حتى الآن 416 ألفا و63 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و10297 وفاة و196 ألفا و944 حالة شفاء.
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