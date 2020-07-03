لمنع انتشار كورونا.. برلمانى يطالب بتخصيص غرف طبية داخل الفنادق للسائحين

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى افتتاح 13 موقع أثرى مؤخرا، منهم متحف المجوهرات بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، مطالبًا بضرورة تقديم حوافز للسائحين لجذبهم إلى مصر.
وقال" السيد " لـ"صدى البلد"، إن هناك جهود كبيرة بذلتها الدولة خلال فترة الغلق بسبب فيروس كورونا المستجد من رفع كفاءة المتاحف وتطوير البنية التحتية الخاصة بها، مؤكدًا على ضرورة توفير غرف طبية داخل الفنادق مخصصة للطوارئ حتى يشعر السائح بالأمان داخل الفندق.
وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من جانب المطارات وتأمين دخول السائحين والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
و قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن هناك برنامج محدد عام 2020 لافتتاح المتاحف والمناطق الأثرية، لافتًا إلى أنه تم استثمار فترة الغلق الماضية فى العمل و الانتهاء من الأعمال فى المتاحف والمناطق الأثرية و تحسين البنية التحتية للمتاحف.