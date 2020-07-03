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برلمان

لمنع انتشار كورونا.. برلمانى يطالب بتخصيص غرف طبية داخل الفنادق للسائحين

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:01 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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حسن رضوان
أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى افتتاح 13 موقع أثرى مؤخرا، منهم متحف المجوهرات بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، مطالبًا بضرورة تقديم حوافز للسائحين لجذبهم إلى مصر.


وقال" السيد " لـ"صدى البلد"، إن هناك جهود كبيرة بذلتها الدولة خلال فترة الغلق بسبب فيروس كورونا المستجد من رفع كفاءة المتاحف وتطوير البنية التحتية الخاصة بها، مؤكدًا على ضرورة توفير غرف طبية داخل الفنادق مخصصة للطوارئ حتى يشعر السائح بالأمان داخل الفندق.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من جانب المطارات وتأمين دخول السائحين والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

و قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن هناك برنامج محدد عام 2020 لافتتاح المتاحف والمناطق الأثرية، لافتًا إلى أنه تم استثمار فترة الغلق الماضية فى العمل و الانتهاء من الأعمال فى المتاحف والمناطق الأثرية و تحسين البنية التحتية للمتاحف.

واضاف عثمان فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم افتتاح 13 موقع أثرى  قبل أمس، منهم متحف المجوهرات بالاسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المناطق الأثرية فى الفترة المقبلة.

وتابع أنه سيتم افتتاح متحف المركبات الملكية قريبًا، منوهًا بأن المتحف به كل المركبات الخاصة بالمنناسبات واستقبال الوفود الاجنبية والعربيات الملكية وعددها يزيد عن 70 عربة.

وأوضح أنه سيتم عرض 36 عربة وأهمها العربة التى تم اهدائها للخديوى اسماعيل فى حفل افتتاح قناة السويس، مؤكدًا أن العربة تم تصنيعها خصيصًا.

وأشار إلى أن المبنى تم ترميمه بعدما كان مغلق لأكثر من 19 عامًا، وتم تحويله لمتحف متقدم فى عملية العرض، والحفاظ على القطع الموجودة، مؤكدًا أنه سيكون هناك سلسلة من الافتتاحات خلال اسابيع القادمة.

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