لمنع انتشار كورونا.. برلمانى يطالب بتخصيص غرف طبية داخل الفنادق للسائحين

، إن هناك برنامج محدد عام 2020 لافتتاح المتاحف والمناطق الأثرية، لافتًا إلى أنه تم استثمار فترة الغلق الماضية فى العمل و الانتهاء من الأعمال فى المتاحف والمناطق الأثرية و تحسين البنية التحتية للمتاحف.

وتابع أنه سيتم افتتاح متحف المركبات الملكية قريبًا، منوهًا بأن المتحف به كل المركبات الخاصة بالمنناسبات واستقبال الوفود الاجنبية والعربيات الملكية وعددها يزيد عن 70 عربة.





وأوضح أنه سيتم عرض 36 عربة وأهمها العربة التى تم اهدائها للخديوى اسماعيل فى حفل افتتاح قناة السويس، مؤكدًا أن العربة تم تصنيعها خصيصًا.





وأشار إلى أن المبنى تم ترميمه بعدما كان مغلق لأكثر من 19 عامًا، وتم تحويله لمتحف متقدم فى عملية العرض، والحفاظ على القطع الموجودة، مؤكدًا أنه سيكون هناك سلسلة من الافتتاحات خلال اسابيع القادمة.