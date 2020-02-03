خبير: هيئة تنشيط السياحة تشارك في 50 معرضا عالميًا.. فيديو

ونوه الخبير السياحي في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد عبر فضائية TEN : إلى أن هيئة تنشيط السياحة تشارك في 50 معرضا عالميًا في عام 2020 بهدف زيادة عدد السياح إلى 15 مليون سائح.





وأضاف عصام علي: هناك تحركات كبيرة من هيئة تنشيط السياحة بشأن تغيير الصورة الذهنية لدى السياح الاجانب عن مصر وانها ليست جمال وصحراء كما يتوقعون.