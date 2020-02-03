خبير: هيئة تنشيط السياحة تشارك في 50 معرضا عالميًا.. فيديو

أكد عصام علي الخبير السياحي أن هيئة تنشيط السياحة تهتم بالترويج للسياحة الداخلية في المناطق السياحية في الغردقة وأسوان والأقصر .
ونوه الخبير السياحي في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد عبر فضائية TEN : إلى أن هيئة تنشيط السياحة تشارك في 50 معرضا عالميًا في عام 2020 بهدف زيادة عدد السياح إلى 15 مليون سائح.
وأضاف عصام علي: هناك تحركات كبيرة من هيئة تنشيط السياحة بشأن تغيير الصورة الذهنية لدى السياح الاجانب عن مصر وانها ليست جمال وصحراء كما يتوقعون.
وتابع الخبير السياحي : أسوان تشهد اقبالا كبيرا الفترة الحالية حيث ان نسبة الإشغال تتخطى ال 75 % في الوقت الحالي.