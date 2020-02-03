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خبير: هيئة تنشيط السياحة تشارك في 50 معرضا عالميًا.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي
أكد عصام علي الخبير السياحي أن هيئة تنشيط السياحة تهتم بالترويج للسياحة الداخلية في المناطق السياحية في الغردقة وأسوان والأقصر .

ونوه الخبير السياحي في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد عبر فضائية TEN : إلى أن هيئة تنشيط السياحة تشارك في 50 معرضا عالميًا في عام 2020 بهدف زيادة عدد السياح إلى 15 مليون سائح.

وأضاف عصام علي: هناك تحركات كبيرة من هيئة تنشيط السياحة بشأن تغيير الصورة الذهنية لدى السياح الاجانب عن مصر وانها ليست جمال وصحراء كما يتوقعون.
 
وتابع الخبير السياحي : أسوان تشهد اقبالا كبيرا الفترة الحالية حيث ان نسبة الإشغال تتخطى ال 75 % في الوقت الحالي.
 

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