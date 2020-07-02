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ميرفت التلاوي: المرأة حصلت على تمكين عظيم بعد 30 يونيو

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:40 م
السفيرة ميرفت التلاوي
السفيرة ميرفت التلاوي
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نورهان رأفت
قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأه، إنها لم تتوقع هذا التمكين العظيم للمرأة، على مدار السبع سنوات الماضية، منذ ثورة 30 يونيو، موضحة أن هذا التوقع كان ناتجا لتهميش المرأه، خلال حكم جماعة الإخوان.


وأضافت ميرفت التلاوي، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة أنه تم استدعاؤها أكثر من مرة، في برلمان جماعة الإخوان، للتحقيق معها، بشأن مطالبها بتمكين المرأة، لافتة إلى أن الإخوان كانت لديهم النية لحبس أي شخص لا يتوافق معهم في الرأي.


وتابعت التلاوي: "مرسي مكنش صاحب قراره.. تحدثت إليه أكثر من مرة، بشأن ملفات تخص المرأة المصرية، ولكنه لم يكن ينفذ أي وعود، نظرا لأنه كان يتلقى أوامره من جهات أخرى".


ولفتت إلى أن الإخوان، كان لديهم عداء ضد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكانوا ينوون فصلها من دار الأوبرا المصرية، وكانت على اتصال دائم بها، حتى تمنع إقصاءها من المشهد.


وأضافت "التلاوي" أن الإخوان كانوا ضد تعليم المرأه، وكانوا ينادون بقوانين ضدها، مثل الزواج المبكر، وإقصاء المرأة من المشهد السياسي .
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