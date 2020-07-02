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حوادث

مصرع عامل وإصابة آخر أثناء هدم منزل بالدقهلية

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:15 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقي عامل مصرعه وأصيب اخر اثر سقوطهما أثناء هدم منزل بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية .


تلقي اللواء فاضل عمار ،مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز دكرنس يفيد بورود اشارة من مستشفي دكرنس بوصول احد الاشخاص جثة هامدة واصابة اخر اثناء عملهما بهدم احد المنازل.
 

وانتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انه اثناء قيام العمال بهدم منزل خال من السكان و مكون من دورين  ملك المواطن محمد البسطويسي ، واثناء هدم المنزل انهار جزء منه وسقط فوق  عمر عبد الونيس عبد الفتاح عامل ومقيم بدكرنس  ولفظ انفاسه الاخيرة قبل وصوله للمستشفي  وتم نقله الي مشرحه مستشفي دكرنس تحت تصرفات النيابة العامة  .


وأصيب محمد احمد ابراهيم ٢٤ عاما بالساق اليمنى وتم دخوله مستشفي دكرنس لتلقي العلاج  اللازم  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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