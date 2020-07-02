الدوري الإنجليزي .. توتنهام يسقط بثلاثية أمام شيفيلد يونايتد ويضيع المركز الأوروبي

هدف شيفيلد الوحيد بالشوط الأول جاء بعد مرور نصف ساعة و كريس باشام مرر الكرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء لساندر بيرج داخل المنطقة، فاستلم اللاعب الكرة وسدد كرة زاحفة مرت على يمين الحارس لوريس لداخل الشباك.





وبعدها ألغى حكم اللقاء هدف لهاري كين قائد توتنهام بسبب لمسة يد على لوكاس مورا.



