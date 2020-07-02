الدوري الإنجليزي .. توتنهام يسقط بثلاثية أمام شيفيلد يونايتد ويضيع المركز الأوروبي

خسر فريق توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
هدف شيفيلد الوحيد بالشوط الأول جاء بعد مرور نصف ساعة وكريس باشام مرر الكرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء لساندر بيرج داخل المنطقة، فاستلم اللاعب الكرة وسدد كرة زاحفة مرت على يمين الحارس لوريس لداخل الشباك.
وبعدها ألغى حكم اللقاء هدف لهاري كين قائد توتنهام بسبب لمسة يد على لوكاس مورا.
وبالدقيقة 69 أضاف ليس موسيت الهدف الثاني لشيفيلد، وضاعف النتيجة أوليفر مكبورني بالدقيقة 84، وقلص هاري كين الفارق بتسجيله هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 90.
بتلك النتيجة قفز فريق شيفيلد للمركز الثامن بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 47 نقطة، في المقابل سقط توتنهام للمركز التاسع برصيد 45 نقطة.