مؤشر البورصة يرتفع 12% خلال النصف الثاني

مؤشرات البورصة المصرية ارتفعتخلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري؛ وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 12.2% لينهي التداولات عند مستوى 10764 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 45.86% ليغلق عند مستوى 1538 نقطة. وسجل المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" ارتفاعًا بنحو 37.5% مغلقًا عند مستوى 2245 نقطة.









كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 13.41% مغلقًا عند مستوى 12570 نقطة. وأيضًا، ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.20% ليغلق عند مستوى 749.16 نقطة.