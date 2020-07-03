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اقتصاد

مؤشر البورصة يرتفع 12% خلال النصف الثاني

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري؛ وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 12.2% لينهي التداولات عند مستوى 10764 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 45.86% ليغلق عند مستوى 1538 نقطة. وسجل المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" ارتفاعًا بنحو 37.5% مغلقًا عند مستوى 2245 نقطة.


كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 13.41% مغلقًا عند مستوى 12570 نقطة. وأيضًا، ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.20% ليغلق عند مستوى 749.16 نقطة.
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