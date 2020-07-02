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رياضة

محمد الشامي لاعب الإسماعيلي يحتفل بزفافه

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:33 م
محمد الشامي من كتب
محمد الشامي من كتب الكتاب
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نانسي ابراهيم
احتفل محمد الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بحفل زفافه، مساء اليوم الخميس، في حضور العائلة ولاعبي الإسماعيلي.


من جانبه حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، علي تهنئة "الشامي"، ويعد الشامي اللاعب الثالث الذي احتفل بزفافه خلال فترة توقف النشاط الرياضي بعد محمد صادق ثم وجيه عبدالحكيم.


وكان محمد الشامي خضع للمسحة الطبية الاولي ضمن صفوف الفريق أمس استعدادا لعودة النشاط الرياضي.


يذكر أن الإسماعيلي يستأنف تدريباته السبت المقبل، استعدادًا لعودة مسابقة الدوري العام والمقرر استئنافها يوم 7 أغسطس المقبل.
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