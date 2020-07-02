محمد الشامي لاعب الإسماعيلي يحتفل بزفافه

احتفل محمد الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بحفل زفافه، مساء اليوم الخميس، في حضور العائلة ولاعبي الإسماعيلي.









من جانبه حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، علي تهنئة "الشامي"، ويعد الشامي اللاعب الثالث الذي احتفل بزفافه خلال فترة توقف النشاط الرياضي بعد محمد صادق ثم وجيه عبدالحكيم.









وكان محمد الشامي خضع للمسحة الطبية الاولي ضمن صفوف الفريق أمس استعدادا لعودة النشاط الرياضي.







