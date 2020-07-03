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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 3-7-2020

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استقرت  أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الجمعة  3-7-2020، بعد أن شهد بالأمس تذبذبا وانخفض أمس 5 جنيهات ثم ارتفع 6 جنيهات  ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 794 جنيهًا ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 907 جنيهات إلى 913 جنيها  .
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 828 جنيها إلى 835 جنيها
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 795 جنيها إلى 799 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  680 جنيها إلى 683 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 530 جنيها إلى 531  جنيها .

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها إلى 6352 ، يزن 8 جرامات.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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