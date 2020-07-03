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رياضة

نتائج الدوري الإيطالي.. روما يسقط أمام أودينيزي.. وأتالانتا يهزم نابولي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تغلب أودينيزي على روما بهدفين دون رد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، يقلل من فرص فريق العاصمة الإيطالية في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم كيفن لاسانيا بالهدف الأول لأودينيزي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله ايليا نيستروفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 78. وأكمل روما المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه دييجو بيروتي في الدقيقة 29.

وبهذه النتيجة تضاءلت أمال روما في اللحاق بأحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق 12 نقطة خلف أتالانتا صاحب المركز الرابع، على الجانب الأخر رفع أودينيزي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

كما حقق أتالانتا انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه نابولي بهدفين دون رد يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.



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