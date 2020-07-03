بأقل التكاليف.. أسرار المطاعم لطريقة عمل البيتزا بالجبنة

تعد بيتزا جبن هي الافضل علي الاطلاق من بين جميع اتواع البيتزا المختلفة ، وتعتبر هي الاكثر طلبا واقل تكاليف ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا الجبنة بأسرار المطاعم.
المكونات :
العجينه
- ٢ كوب دقيق
- ٢ م.ص خميره
- ٤ م.ك زيت زيتون
- ١ م.ك زبده
- ١ م.ص ملح
- ١ م.ص سكر
- ١ بيضه بدرجة حرارة الغرفه
- ١/٢ كوب زبادي
- مياه دافيه للعجن تقريبا كوب الا ربع ..
الصلصه
- ٣ م.ك صلصه
- ١ م.ك كاتشب
- ١ م.ك باربكيو
- ١ م.ص سكر
- ملح وفلفل اسود
- م.ص زعتر
- ٥ ورقات ريحان فريش
الحشو
- ٢ طماطم حلقات
- ربع كوب زيتون اخضر واسود مخلي ومقطع
- ٣ معلقه كبيره جبنه بريزيدون كوبايات بالطعم اللي تحبوه
- ربع كوب جبنه شيدر مبشوره
- نص كوب جبنه موتزاريلا مبشوره
_ ربع كوب جبنه رومي مبشوره
اقرأ ايضا.. طريقة عمل بيتزا الباذنجان اللذيذة
طريقة التحضير :
- نخلط كل المكونات الجافه
- نضيف الزبادي وزيت الزيتون ونخلطهم
- نضيف الزبده والبيض ونخلطهم
- نضيف المياه الدافيه تدريجي ونعجن لحد ما العجينه تلم نوقف اضافه مياه ونعجن لمده ربع ساعه ..
- نسيبها تخمر ..
- في حله صغيره نضيف الصلصه والكاتشب والباربكيو والملح والفلفل الأسود والزعتر والسكر ونسيبهم يغلو مع بعض ٥ دقائق
- نضيف الريحان ونقلب ونطفي ..
- بعد ما العجينه خمرت نقسمها علي ٢ ( حجم البيتزا هيكون صغير يكفي فرد ) أو نفردها كامله هتكون كبيره هتكفي ٣ أفراد ..
- نفردها سمكها متوسط ونضيف عليها جبنه بريزيدون ونفرد الجبنه علي العجينه كلها ..
- نفرد الصلصه عليهم ..
- نضيف الزيتون وحلقات الطماطم ..
- نضيف الجبن الشيدر والرومي وعلي الوش الموتزاريلا ..
- تدخل فرن يكون متسخن قبلها بعشر دقائق علي درجه ١٩٠ تحت فقط لمده عشر دقايق ..
تطلع من الفرن نغطيها بفوطه او فويل ١٠ دقائق ..