بأقل التكاليف.. أسرار المطاعم لطريقة عمل البيتزا بالجبنة

تعد بيتزا جبن هي الافضل علي الاطلاق من بين جميع اتواع البيتزا المختلفة ، وتعتبر هي الاكثر طلبا واقل تكاليف ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا الجبنة بأسرار المطاعم.





المكونات :

العجينه

- ٢ كوب دقيق

- ٢ م.ص خميره

- ٤ م.ك زيت زيتون

- ١ م.ك زبده

- ١ م.ص ملح

- ١ م.ص سكر

- ١ بيضه بدرجة حرارة الغرفه

- ١/٢ كوب زبادي

- مياه دافيه للعجن تقريبا كوب الا ربع ..

الصلصه

- ٣ م.ك صلصه

- ١ م.ك كاتشب

- ١ م.ك باربكيو

- ١ م.ص سكر

- ملح وفلفل اسود

- م.ص زعتر

- ٥ ورقات ريحان فريش

الحشو

- ٢ طماطم حلقات

- ربع كوب زيتون اخضر واسود مخلي ومقطع

- ٣ معلقه كبيره جبنه بريزيدون كوبايات بالطعم اللي تحبوه

- ربع كوب جبنه شيدر مبشوره

- نص كوب جبنه موتزاريلا مبشوره

_ ربع كوب جبنه رومي مبشوره





طريقة التحضير :

- نخلط كل المكونات الجافه

- نضيف الزبادي وزيت الزيتون ونخلطهم

- نضيف الزبده والبيض ونخلطهم

- نضيف المياه الدافيه تدريجي ونعجن لحد ما العجينه تلم نوقف اضافه مياه ونعجن لمده ربع ساعه ..

- نسيبها تخمر ..

- في حله صغيره نضيف الصلصه والكاتشب والباربكيو والملح والفلفل الأسود والزعتر والسكر ونسيبهم يغلو مع بعض ٥ دقائق

- نضيف الريحان ونقلب ونطفي ..

- بعد ما العجينه خمرت نقسمها علي ٢ ( حجم البيتزا هيكون صغير يكفي فرد ) أو نفردها كامله هتكون كبيره هتكفي ٣ أفراد ..

- نفردها سمكها متوسط ونضيف عليها جبنه بريزيدون ونفرد الجبنه علي العجينه كلها ..

- نفرد الصلصه عليهم ..

- نضيف الزيتون وحلقات الطماطم ..

- نضيف الجبن الشيدر والرومي وعلي الوش الموتزاريلا ..

- تدخل فرن يكون متسخن قبلها بعشر دقائق علي درجه ١٩٠ تحت فقط لمده عشر دقايق ..

تطلع من الفرن نغطيها بفوطه او فويل ١٠ دقائق ..



