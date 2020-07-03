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مرأة

بأقل التكاليف.. أسرار المطاعم لطريقة عمل البيتزا بالجبنة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد بيتزا جبن هي الافضل علي الاطلاق من بين جميع اتواع البيتزا المختلفة ، وتعتبر هي الاكثر طلبا واقل تكاليف ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا الجبنة بأسرار المطاعم.

المكونات : 
العجينه 
- ٢ كوب دقيق 
- ٢ م.ص خميره 
- ٤ م.ك زيت زيتون 
- ١ م.ك زبده 
- ١ م.ص ملح 
- ١ م.ص سكر 
- ١ بيضه بدرجة حرارة الغرفه 
- ١/٢ كوب زبادي 
- مياه دافيه للعجن تقريبا كوب الا ربع ..
الصلصه
- ٣ م.ك صلصه
- ١ م.ك كاتشب 
- ١ م.ك باربكيو 
- ١ م.ص سكر 
- ملح وفلفل اسود 
- م.ص زعتر 
- ٥ ورقات ريحان فريش 
الحشو 
- ٢ طماطم حلقات 
- ربع كوب زيتون اخضر واسود مخلي ومقطع 
- ٣ معلقه كبيره جبنه بريزيدون كوبايات بالطعم اللي تحبوه 
- ربع كوب جبنه شيدر مبشوره 
- نص كوب جبنه موتزاريلا مبشوره 
_ ربع كوب جبنه رومي مبشوره 

طريقة التحضير : 
- نخلط كل المكونات الجافه 
- نضيف الزبادي وزيت الزيتون ونخلطهم 
- نضيف الزبده والبيض ونخلطهم 
- نضيف المياه الدافيه تدريجي ونعجن لحد ما العجينه تلم نوقف اضافه مياه ونعجن لمده ربع ساعه .. 
- نسيبها تخمر .. 
- في حله صغيره نضيف الصلصه والكاتشب والباربكيو والملح والفلفل الأسود والزعتر والسكر ونسيبهم يغلو مع بعض ٥ دقائق 
- نضيف الريحان ونقلب ونطفي .. 
- بعد ما العجينه خمرت نقسمها علي ٢ ( حجم البيتزا هيكون صغير يكفي فرد ) أو نفردها كامله هتكون كبيره هتكفي  ٣ أفراد .. 
- نفردها سمكها متوسط ونضيف عليها جبنه بريزيدون ونفرد الجبنه علي العجينه كلها ..
- نفرد الصلصه عليهم ..
- نضيف الزيتون وحلقات الطماطم ..
- نضيف الجبن الشيدر والرومي وعلي الوش الموتزاريلا .. 
- تدخل فرن يكون متسخن قبلها بعشر دقائق علي درجه ١٩٠ تحت فقط لمده عشر دقايق .. 
تطلع من الفرن نغطيها بفوطه او فويل ١٠ دقائق .. 

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