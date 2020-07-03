حالة غريبة.. الشمس تأكل وجه شابة وتتسبب في تورم عينيها

حرصت نادلة على تحذير الناس وحثهم على ضرورة وضع واقي الشمس دائمًا بعد أن تضخم وجهها بشدة لدرجة أنها كانت مصابة بالعمى مؤقتًا بسبب التسمم الشمسي.





اختفت ملامح الشابة "بايتون ويليامز" تمامًا حتى لم يتمكن الأصدقاء والأقارب التعرف عليها، هذا إلى جانب الألم الشديد الذي لازمها لمدة شهر.





وانفجر وجهها وتورمت عينيها بعد أن أمضت ساعتين في حرارة 27 درجة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





كما تُركت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا بقرحة شديدة في مركز جبهتها، على الرغم من وضعها على مضادات حيوية مختلفة ، استمر تورم بايتون في التفاقم قبل أن يتحسن ، ووجدت نفسها مضطرة إلى فتح عينيها لتتمكن من الرؤية.

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وتحكي "ويليامز" قائلة:"'لقد كان مؤلما للغاية. أنا أعاني من مرض مزمن ، لذلك أنا لست جديدا على الألم ولدي تحمّل كبير ، لكن هذا جعلني أبكي".





لذا قررت "ويليامز" ان تشارك قصتها وآلالامها بنوع من الدعابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحذير الناس من التسمم الشمسي وحثهم على وضع واقي للشمس.