كفاح قطة.. فقدت بصرها بسبب صاحبها فتحولت لنجمة على السوشيال ميديا.. صور

أثارت القطة الرائعة التي فقدت عينيها بسبب الإهمال، ضجة كبيرة على الإنترنت مع عشرات الآلاف من المتابعين.





وتعيش القطة "مويت" البالغة من العمر ستة أعوام ، حياة سعيدة في نوتنغهام بفضل المالكة الجديدة "إميلي شوتر" الذي التقطتها من جمعية خيرية للحيوانات في عمان.





بدأت "إميلي" بنشر صور لها على الإنترنت وسرعان ما تحولت القطة إلى نجمة وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال "إميلي" إن "مويت " ولد عند مربي غير منظم ونقله إلى مكان يسمى متجر الحيوانات الأليفة، حيث أهملت القطط هناك ، وتُركت "مويت" دون طعام وماء ، وقفص قذر ، ولا سرير يستلقي عليه ، ولا ألعاب.





بمرور الوقت مرضت "مويت" شيئًا فشيء ، وفي النهاية أصيبت بالعمى، وتقول "إميلي" إن مويت تم إنقاذها ونقلها إلى مؤسسة خيرية للحيوانات ، حيث تم علاجها وإزالة عينيها.





وتحكي إنها قابلت القطة لأول مرة في عام 2014 ، وهي تقوم بتحميل صور لها على الإنترنت منذ عام 2018 ، وتكتسب الآلاف من المتابعين وتروج لمتجر القطط غير الربحي عبر الإنترنت.