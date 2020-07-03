AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كفاح قطة.. فقدت بصرها بسبب صاحبها فتحولت لنجمة على السوشيال ميديا.. صور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أثارت القطة الرائعة التي فقدت عينيها بسبب الإهمال، ضجة كبيرة على الإنترنت مع عشرات الآلاف من المتابعين.

وتعيش القطة  "مويت" البالغة من العمر ستة أعوام ، حياة سعيدة في نوتنغهام بفضل المالكة الجديدة "إميلي شوتر" الذي التقطتها من جمعية خيرية للحيوانات في عمان.

بدأت "إميلي" بنشر صور لها على الإنترنت وسرعان ما تحولت القطة إلى نجمة وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال "إميلي" إن "مويت " ولد عند مربي غير منظم ونقله إلى مكان يسمى متجر الحيوانات الأليفة، حيث  أهملت القطط هناك ، وتُركت "مويت" دون طعام وماء ، وقفص قذر ، ولا سرير يستلقي عليه ، ولا ألعاب.

بمرور الوقت مرضت "مويت" شيئًا فشيء ، وفي النهاية أصيبت بالعمى، وتقول "إميلي" إن مويت تم إنقاذها ونقلها إلى مؤسسة خيرية للحيوانات ، حيث تم علاجها وإزالة عينيها.

وتحكي إنها قابلت القطة لأول مرة في عام 2014 ، وهي تقوم بتحميل صور لها على الإنترنت منذ عام 2018 ، وتكتسب الآلاف من المتابعين وتروج لمتجر القطط غير الربحي عبر الإنترنت.
كفاح قطة.. فقدت بصرها بسبب صاحبها فتحولت لنجمة على السوشيال ميديا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غريزة الأم.. شاهد قطة تحمل صغيرتها إلى المستشفى ليعالجها الأطباء| صور

نفوق القطة ذات الرأسين بعد 3 أيام من ولادتها.. وهذه قصتها

نصائح يجب مراعاتها عند شراء القطط في المنزل.. السن أبرزها

لبيعها وطبخها.. تهريب مئات القطط إلى الصين في أقفاص| فيديو وصور

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: مرتب شهري لمدة عام لأسرة الكابتن علوش بعد وفاته بـ كورونا.. فيديو

أستاذ فيروسات: ننتظر إنتاج أكثر من لقاح علاجي عالميا خلال شهور

السعودية تضع ضوابط جديدة لسيارات الأجرة

بدون أدوية.. فواكه طبيعية تعالج الإمساك فى دقائق

حافية القدمين.. نور تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تحرش بـ 50 فتاة.. هاشتاج باسم طالب الجامعة الأمريكية يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد