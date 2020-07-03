في عيد ميلاد توم كروز.. عمره الحقيقي وعيب خلقي لم يتخلص منه

نجم استثنائي ليس له مثيل في السينما الأمريكية، قدم العديد من أهم أفلام الأكشن فلم يقف تقدمه في العمر عائقًا أمام إبداعاته، إنه النجم العالمي "توم كروز" الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 5٨ ، الثالث من شهر يوليو.





ويعاني توم كروز من عيب في أسنانه قد لا يلاحظه الكثيرون وهو ابتعاد الخط الوسطي للأسنان عن منتصف الوجه بمعدل 5 سنتيمتر، ويعود ذلك لمشاكل عاني منها النجم الأمريكي في بداية مشواره الفني.





وذكر كروز خلال مذكراته التي تحمل أسم Time of my life أن أسنانه كانت سيئة ومشوهة، وبعد دخوله مجال التمثيل لجأ لتقويم الأسنان ولكنه اضطر للتخلي عنها قبل انتهاء فترة العلاج من أجل أفلامه لتترك في وجه اثرًا لا يخفى.

وتصالح توم كروز مع هذا العيب ولم يحاول تغييره حتى بعدما شهدت سبل العلاج الطبية الكثير من التطور.







