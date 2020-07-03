تعرف على مواصفات سيارة تويوتا افانزا 2020



وتتميز تويوتا افانزا الجديدة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 2.5 لتر وثلاث محركات كهربائية وبطارية أسفل المقاعد كما تولد المنظومة معا قوة 219 حصان وتنقل القوة إلى الطريق من خلال نظام دفع رباعي كهربائي جديد.



أما بالنسبة للتصميم الخارجي فقدمت تويوتا افانزا موديل 2021 الجديدة بتصميم عصري ومميز في الواجهة الامامية وذلك من خلال مصابيح LED بتصميم انسيابي وشبكة أمامية مغلقة والتي تظهر شخصية السيارة الهجينة مع تصميم هجومي للصادم الأمامي.





وبالنسبة للتصميم الخلفي , تويوتا أفنزا الجديدة علي مصابيح خلفية LED , مع شريط اضاءة بعرض غطاء حقيبة التخزين الخلفية , و جناح خلفي مدمج به اضاءة مكابح LED , مع تطعيمات من الكروم بالصادم الخلفي , مع مخارج مزدوجة للعادم.



من المفترض أن يت تقديم هذا الموديلفي نهاية العالم الحالي 2021و ذلك لتصبح اختيار متوسط بين RAV4 , و هايلاندر , و يتوقع ان تعلن تويوتا عن الاسعار في الشهور القليلة المقبلة سعر السيارة في السعودية 57.800 ألف ريال.





تعد سيارة تويوتا أفانزا من افضل سيارات SUV من كورولا متوسطة الحجم والتي قدمت كموديل لعام 2021 وجاءت بتصميم مميز من الخارج والداخل والعديد من التجهيزات المميزة ولأول مرة منظومة هجينة.