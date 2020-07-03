AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على مواصفات سيارة تويوتا افانزا 2020

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تعد سيارة تويوتا أفانزا من افضل سيارات SUV من كورولا متوسطة الحجم والتي قدمت كموديل لعام 2021 وجاءت بتصميم مميز من الخارج والداخل والعديد من التجهيزات المميزة ولأول مرة منظومة هجينة.

وتتميز تويوتا افانزا الجديدة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 2.5 لتر وثلاث محركات كهربائية وبطارية أسفل المقاعد كما تولد المنظومة معا قوة 219 حصان وتنقل القوة إلى الطريق من خلال نظام دفع رباعي كهربائي جديد.

أما بالنسبة للتصميم الخارجي فقدمت تويوتا افانزا موديل 2021 الجديدة بتصميم عصري ومميز في الواجهة الامامية وذلك من خلال مصابيح LED بتصميم انسيابي وشبكة أمامية مغلقة والتي تظهر شخصية السيارة الهجينة مع تصميم هجومي للصادم الأمامي.

وبالنسبة للتصميم الخلفي ,  تويوتا أفنزا الجديدة علي مصابيح خلفية LED , مع شريط اضاءة بعرض غطاء حقيبة التخزين الخلفية , و جناح خلفي مدمج به اضاءة مكابح LED , مع تطعيمات من الكروم بالصادم الخلفي , مع مخارج مزدوجة للعادم.

من المفترض أن يت تقديم هذا الموديلفي نهاية العالم الحالي 2021و ذلك لتصبح اختيار متوسط بين RAV4 , و هايلاندر , و يتوقع ان تعلن تويوتا عن الاسعار في الشهور القليلة المقبلة سعر السيارة في السعودية 57.800 ألف ريال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقرير مفصل عن هوندا سيتي honda city 2020.. صور

تعرف على مواصفات تويوتا هايلاندر بعد طرحها في السعودية.. صور

بعد تسريب صور جديدة لها.. تويوتا تكشف عن سيارتها الهاتشباك.. فيديو

متوسطة الحجم.. تويوتا فنزا كروس اوفر تعود من جديد .. صور

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور

ترشيحاتنا

بمناسبة مرور 11 عاما.. قصة تعيين ملك الأردن عبد الله الثاني نجله وليا للعهد خلفا لشقيقه

أهم الأخبار.. غلق مسجد الحسين.. حقيقة استقالة وزير دفاع إثيوبيا.. تطورات كورونا فى مصر

مجدي عبد الغني: مرتب شهري لمدة عام لأسرة الكابتن علوش بعد وفاته بـ كورونا.. فيديو

أول تصريح لزعيم كوريا الشمالية بعد تقارير اختفائه مجددا

عاطف الشيتانى: معدل المواليد فى مصر ينخفض سنويا منذ 2013

أول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لأنجلينا جولي منذ أزمة وباء كورونا.. صور

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا