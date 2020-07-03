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تكنولوجيا

شاهد.. htc تكشف عن أول إعلان رسمي لهاتف Desire 20 Pro

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:18 ص
شاهد| htc تكشف عن
شاهد| htc تكشف عن أول إعلان رسمي لهاتف Desire 20 Pro
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كريم جمال
كشفت علامة htc التايوانية عن أول فيديو دعائى رسمي عن هاتفها Desire 20 Pro، الذى أطلقته منتصف الشهر الماضي، هلى أن يتم طرح الهاتف بالأسواق، وتأمل htc أن تعود للمنافسة من جديد بعد تكبدها خسائر فادحة على مدار السنوات الأخيرة.

يتميز هاتف Desire 20 Pro هو بمعالج من نوع Snapdragon 665  مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، إضافةً إلى ذاكرة تخزن داخلية سعة 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية microSD.

وصُمم Desire 20 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD بدقة 2340×1080بيكسل، بالإضافة إلى نوتش أو ثقب فى أعلى يسار الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية

كما تم تزويد هاتف Desire 20 Pro بكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، و كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل.

ويعمل Desire 20 Pro بأحدث نظام أندرويد 10، مع بطارية سعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، بالإضافة لفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.

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