شاهد.. htc تكشف عن أول إعلان رسمي لهاتف Desire 20 Pro

يتميز هاتف Desire 20 Pro هو بمعالج من نوع Snapdragon 665 مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، إضافةً إلى ذاكرة تخزن داخلية سعة 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية microSD.





وصُمم Desire 20 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD بدقة 2340×1080بيكسل، بالإضافة إلى نوتش أو ثقب فى أعلى يسار الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية





كما تم تزويد هاتف Desire 20 Pro بكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، و كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل.



