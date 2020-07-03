نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز

فيحرص دائما على اختيار قطع الملابس التي تتناسب مع كل مناسبة، كما يفضل التنوع بين مختلف التصميمات و الاستايلات.

يوتمتع توم كروز بذوق راق وأنيق فى اختيار الملابس التى يظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال،