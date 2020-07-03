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مرأة

نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:32 ص
توم كروز
توم كروز
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الجمعة 3 يوليو عيد ميلاد النجم االعالمي توم كروز والذى أتم عامه الـ 58، وقد حقق توم كروز نجاحا كبيرا فى عالم السينما.

يوتمتع توم كروز بذوق راق وأنيق فى اختيار الملابس التى يظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال،  فيحرص دائما على اختيار قطع الملابس التي تتناسب مع كل مناسبة، كما يفضل التنوع بين مختلف التصميمات و الاستايلات.

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يفضل النجم العالمى توم كروز اقتناء البدل الرجالى المواكبة لأحدث صيحات الموضة ذات الألوان الداكنة مثل اللون الأسود و الرمادى بدرجاته مختلفه.

وبما أن توم كروز مثال للأناقة الرجالى، فهو يحرص أيضا على تنسيق نظارات الشمس المتنوعة و المتناسقة مع وجهه، بالإضافة إلى ذلك يقوم بارتداء الساعات الفخامة و الجذابة التى تزيد من جاذبيته.




نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز
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