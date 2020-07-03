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السيد القصير: ارتفاع الرقعة الزراعية في مصر لـ 9.4 مليون فدان

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:00 ص
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
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البهي عمرو
أكد وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى السيد القصير،أن قطاع الزراعة من القطاعات المؤثر فى أى اقتصاد بدول العالم .

وأضاف وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التلفزيون المصري، أن الزراعة تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن قطاع الزراعة يستوعب حوالى 25 % من العمالة، ويستوعب 40 % من العمالة عن طريق غير مباشر.

وكشف الزراعة  واستصلاح الأراضي، أن معظم العاملين فى المجال الزراعي موجودين فى الريف المصري،مؤكدا أن قطاع الزراعة يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن مصر أصبحت تتصدر تصدير الموالح متقدمة على أسبانيا، وأن مصر تصدر لـ 160 دولة فى العالم، وهناك 40 سوقا جديدة تم المشاركة فيها فى السنوات الأخيرة تم فتحها أما المحاصيل المصرية.

وأكد وزير الزراعة، أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل هذا الملف وأنه خلال الـ6 سنوات السابقة شهدت الزراعة المصرية نهضة غير مسبوقة في جميع المحاور، مشيرا إلى أن الرقعة الزراعية في مصر الآن 9.4 مليون فدان، وأن المساحات التي قامت الدولة بإضافتها الآن إلى الرقعة الزراعية لم تكن تستطيع الدولة إضافتها في السابق إلا بعد البحث عن بدائل المياه ومنها إعادة تدوير المياه حتي تصلح مرة أخرى للزراعة.


وأوضح السيد القصير، أن مشروع الزراعة الذى وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشمال وهو زراعة أكثر من 600 ألف فدان سيعتمدون في زراعتهم على محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وأن الصادرات المصرية الزراعية تربعت علي عرش الصادرات،لافتا إلى أننا أصبحنا الدولة الأولى في تصدير الموالح بعد ما كانت إسبانيا تتربع علي عرش الصادرات لفترة طويلة من الزمن.
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