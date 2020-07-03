السيد القصير: ارتفاع الرقعة الزراعية في مصر لـ 9.4 مليون فدان

وكشف الزراعة واستصلاح الأراضي، أن معظم العاملين فى المجال الزراعي موجودين فى الريف المصري،مؤكدا أن قطاع الزراعة يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن مصر أصبحت تتصدر تصدير الموالح متقدمة على أسبانيا، وأن مصر تصدر لـ 160 دولة فى العالم، وهناك 40 سوقا جديدة تم المشاركة فيها فى السنوات الأخيرة تم فتحها أما المحاصيل المصرية.

وأكد وزير الزراعة، أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل هذا الملف وأنه خلال الـ6 سنوات السابقة شهدت الزراعة المصرية نهضة غير مسبوقة في جميع المحاور، مشيرا إلى أن الرقعة الزراعية في مصر الآن 9.4 مليون فدان، وأن المساحات التي قامت الدولة بإضافتها الآن إلى الرقعة الزراعية لم تكن تستطيع الدولة إضافتها في السابق إلا بعد البحث عن بدائل المياه ومنها إعادة تدوير المياه حتي تصلح مرة أخرى للزراعة.







