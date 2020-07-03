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منوعات

سيدة جعلت الهند ترقص.. وفاة ساروج خان أشهر مصممة رقصات في بوليوود

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:32 ص
مادهوري ديكشيت تحتضن
مادهوري ديكشيت تحتضن ساروج خان
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أماني إبراهيم
توفيت ساروج خان، أحد أبرز مصممي الرقصات في الهند، اليوم، عن عمر يناهز 71 عامًا.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، كان لها تاريخا طويلا في هذه المهنة استمر على مدار أكثر من 4 عقود، وكانت هي المسئولة عن تصميم رقصات بعض أغاني بوليوود الأكثر شهرة وشعبية حتى الآن.


وانطلقت مسيرتها المهنية في أواخر الثمانينيات، عندما عملت على عدد كبير من الأرقام الناجحة مع النجوم البارزين مثل مادهوري ديكشيت، وشريديفي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنها توفيت بسبب سكتة قلبية في مستشفى بمدينة مومباي، وقالت تقارير إعلامية هندية إنها دخلت المستشفى الشهر الماضي بعد أن اشتكت من ضيق التنفس مع ظهور نتيجة سلبية لاختبارها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولدت ساروج في عام 1948، وكانت تهوى التمثيل والرقص منذ صغرها، فاشتركت كممثلة خلال طفولتها في عدة أعمال خلال خمسينات القرن الماضي، ثم ظهرت كراقصة احتياطية في عدة أفلام من أعمال مصمم الرقصات بي سوهانال التي تزوجته فيما بعد.

وبدءت العمل كمصممة رقصات مبتدئة حتى صممت رقصات أول أفلامها في عام 1974( Geeta Mera Naam)، وفي الثمانينيات، أصبحت ساروج خان اسمًا معروفًا في الصناعة بعد أن بدأت العمل مع نجوم بوليوود.
الراحلة ساروج خان الراحلة ساروج خان
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