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اقتصاد

رئيس جهاز دمياط الجديدة: ضبط وصلات المياه والصرف المخالفة بالحيين الأول والرابع بالمدينة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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آمنه عبدالعظيم
صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحى غير المقننة بالحيين الأول والرابع بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية و إيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز
والمنوط بها  المرور علي جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة،
والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز،  مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.


وأشار رئيس الجهاز إلى  أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة  ضد المخالفين واستكمال المرور لضبط المخالفات بأنحاء المدينة كافة.
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