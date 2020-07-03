انتهاكات جديدة لـ تركيا في العراق.. وبغداد تبحث معاقبتها واللجوء لمجلس الأمن

موجة تصعيد جديدة بين العراق وتركيا، بعد انتهاكات الأخيرة وعملياتها العسكرية في إقليم كردستان والأراضي العراقية، فشنت المقاتلات الحربية التركية اليوم الجمعة، ضربات جوية جديدة استهدفت قرية ومرتفعات جبلية في إقليم كردستان.



وقالت مصادر تركية إن القصف الجوي التركي استهدف وادي باجواني بمحافظة دهوك، كما استهدفت المقاتلات قرية ستفلاني بـ3 صواريخ.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مراسلها، بأن القوات التركية أقامت حتى الآن 24 مركزا عسكريا على قمم السلاسل الجبلية في شمال العراق.





فيما أدان المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أي عمليات عسكرية أحادية الجانب داخل الأراضي العراقية، والتي تطال مدنيين وتتسم بالاستفزاز.





وأكد الصحاف لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن العراق يبحث التوجه لمجلس الأمن الدولي لوقف العمليات التركية العدائية.





وأضاف أنه يبحث طلب اجتماع عربي عاجل لبحث العمليات العسكرية التركية في العراق.





ولفت إلى سعي العراق للتوصل لحل سياسي مع تركيا لوقف عملياتها العسكرية أحادية الجانب على الأراضي العراقية.



