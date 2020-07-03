انتهاكات جديدة لـ تركيا في العراق.. وبغداد تبحث معاقبتها واللجوء لمجلس الأمن

موجة تصعيد جديدة بين العراق وتركيا، بعد انتهاكات الأخيرة وعملياتها العسكرية في إقليم كردستان والأراضي العراقية، فشنت المقاتلات الحربية التركية اليوم الجمعة، ضربات جوية جديدة استهدفت قرية ومرتفعات جبلية في إقليم كردستان.
وقالت مصادر تركية إن القصف الجوي التركي استهدف وادي باجواني بمحافظة دهوك، كما استهدفت المقاتلات قرية ستفلاني بـ3 صواريخ.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مراسلها، بأن القوات التركية أقامت حتى الآن 24 مركزا عسكريا على قمم السلاسل الجبلية في شمال العراق.
فيما أدان المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أي عمليات عسكرية أحادية الجانب داخل الأراضي العراقية، والتي تطال مدنيين وتتسم بالاستفزاز.
وأكد الصحاف لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن العراق يبحث التوجه لمجلس الأمن الدولي لوقف العمليات التركية العدائية.
وأضاف أنه يبحث طلب اجتماع عربي عاجل لبحث العمليات العسكرية التركية في العراق.
ولفت إلى سعي العراق للتوصل لحل سياسي مع تركيا لوقف عملياتها العسكرية أحادية الجانب على الأراضي العراقية.
كما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، عن احتمالية لجوء بلاده إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري لإجبار تركيا على إيقاف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان العراق.
وخلال مقابلة مع شبكة "رووداو" الإعلامية، أكد وجود "تواصل بين قيادة العمليات المشتركة وسلطة الإقليم، بشأن كيفية تنسيق الموقف الأمني.
ولفت إلى أن هناك مصالح بين العراق وتركيا سيتم وضعها في دائرة التقييم العاجل ومنها الميزان التجاري بين البلدين والذي يعتبر لصالح أنقرة بقيمة أكثر من 16 مليار دولار سنويا، وهناك مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في بغداد.
وأكد ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية لتجاوز هذا التصعيد العسكري أحادي الجانب والذي لن يكون مؤكدا لعلاقات مستقرة بين البلدين.
وتقصف تركيا منذ 21 يونيو بكثافة مناطق حدودية في إقليم كردستان بزعم إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة.
وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل إقليم كردستان، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة من العراق وعدد من الدول العربية.