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رياضة

اللجنة الخماسية تواصل دراسة موقف الأقسام الأدنى للدوري المصري

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:38 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
أكد د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة لم تعلن قرارها حتى الآن فيما يخص الشكل النهائي للمسابقات في درجاتها الأدنى حيث لا يزال الأمر محل دراسة حتى الآن.

ونفى نائب رئيس اللجنة أن يكون قد أعلن أن هناك دورة رباعية ، مشيرا إلى أن التواصل مع رؤساء الأندية يتم بشكل علني في الاجتماعات ونستمع لراي الجميع.

وأضاف د. جمال محمد علي أن اللجنة تدرس كل الأفكار التي طرحت في الاجتماعات التي عقدت مع الاندية وكل ما ورد منها من خطابات من حيث إيجابيات وسلبيات كل مقترح ولم يتم اتخاذ أي قرار بالنسبة للقسم الثاني والثالث والرابع حتى الآن.

وتواصل اللجنة الخماسية اجتماعاتها مع أندية القسم الثالث الاسبوع المقبل، حيث تلتقي مع أندية محافظات اسوان والاقصر وقنا بالاقصر ، وسوهاج واسيوط والمنيا والوادي باسيوط ، ومرسي مطروح بمرسي مطروح.
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