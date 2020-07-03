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فن

لما شهر يوليو يدخل عليك.. ليلى علوى تداعب جمهورها بصورة من أعمالها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة ليلى علوى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة من مشهد لاحد اعمالها وهى ماسكة السكين تمازح جمهورها. 

كتبت ليلى علوى على الصورة " لما شهر يوليو يدخل عليك🔪🔪 " 

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من ناحية أخرى اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" أحدث أعمال ليلى علوي السينمائية للخروج إلى النور بعد أن واجه مصير مجهول على مدار الفترة الماضية، وتوقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات إنتاجية خاصة وأن أكثر من شركة تتولى إنتاجه.

ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض.


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