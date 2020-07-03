أشرف توفيق: نستعد لمرحلة صعبة.. وثقتي كبيرة في رجال سلة الأهلي

أكد أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، أن قرار وزارة الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي في مصر كان صائبا للغاية ولا بد منه، انطلاقا من مصلحة الأندية والمنتخبات، خاصة أن العودة للتدريبات تأتي وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية.





وقال توفيق إن الأهلي يولي اهتماما كبيرا بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة، ويركز على عمليات التعقيم والتطهير لكل الأدوات والكرات، والمعدات المستخدمة في التدريبات، إضافة إلى إقامة المران على ملاعب مكشوفة.





وأشار توفيق إلى أن النادي الأهلي يقدم صورة مشرفة ونموذجًا يحتذى به في الالتزام بتعليمات الدولة والاجراءات الاحترازية، متمنيًا أن تسير الأمور على ما يرام، وتساهم الإجراءات الوقائية المتبعة في عدم تعرض أي شخص للإصابة بفيروس كورونا.





وأوضح أن الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة السلة كان حريصا خلال الفترة الماضية على متابعة اللاعبين بشكل دائم أثناء تواجدهم في منازلهم، وكان يطالبهم بأداء التدريبات البدنية التي تحافظ على لياقتهم، ولكنهم رغم ذلك ما زالوا في حاجة للكثير من الوقت للعودة إلى حالتهم البدنية الطبيعية والقدرة على خوض المباريات، نظرًا لطول فترة التوقف.





وكشف توفيق أن المرحلة الأولى من فترة الإعداد ستشهد استمرار أداء التدريبات البدنية لعدة أيام قبل أن يبدأ المران بالكرة، ثم التدرج بعد ذلك في إعداد اللاعبين بالصورة المناسبة ، مع ترقب قرارات العودة للمران في الصالة لإكمال الجوانب الفنية والخططية بالصورة المطلوبة استعدادا لاستئناف المسابقات.





وشدد مدرب سلة الأهلي على أن المرحلة المقبلة للأهلي في غاية الصعوبة، خاصة أنه ينافس على لقبي الدوري والكأس، لذلك يسعى لأن يكون جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة.





وأشاد توفيق باحترافية اللاعبين ووعيهم الشديد الذي ظهر من خلال الحفاظ على الأوزان، والتزام الجميع بالتعليمات الطبية الوقائية، مشيرا إلى أنه مع مرور الوقت والحصول على القدر الكافي من الإعداد، سيصل الفريق لمرحلة مناسبة من الجاهزية تساعدهم على المنافسة بقوة.





وتعليقًا على مدى استعداد اللاعبين نفسيًا وفنيًا لعودة المنافسات مرة أخرى بعد فترة التوقف الطويلة أكد توفيق أن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يكون على أتم الاستعداد دائمًا، لأنه يعي جيدًا أن وراءه جمهور كبير يشجعه ومجلس إدارة يدعمه باستمرار، وهو يثق في قدرة اللاعبين على استعادة مستواهم قبل انطلاق المنافسات المتبقية من الموسم الجاري.





ووجه توفيق رسالة لجماهير الأهلي مؤكدًا أن فريق رجال السلة يسعى بقوة لحصد البطولات التي ينافس عليها، وجميع اللاعبين حريصون على بذل أقصى ما لديهم من جهد وتركيز وعطاء للفوز بالبطولات في ظل وجود مجموعة من اللاعبين المميزين في كل المراكز، إلى جانب العناصر الشابة بالفريق.



