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أخبار البلد

35 زائر كل ربع ساعة.. افتتاح معرض المدن الغارقة المصرية بمتحف فيرجينيا فى أمريكا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى

افتُتِح صباح اليوم بمتحف فيرجينيا للفن معرض " المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" وذلك في محطته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المعرض يضم ٢٩٣ قطعة أثرية كان تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية وميناء أبي قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهه ايزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول. 

ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.


وأشار إلى أنه من المقرر ان يبدأ المعرض في استقبال الجمهور غدًا وحتى شهر يناير ٢٠٢١، على أن يستقبل  ٣٥ زائرا فقط كل ربع ساعة، وذلك ضمن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة المتحف لتنظيم الزيارة بالمعرض وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، كما تم مد ساعات العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا وذلك لمنع تكدس الزائرين. 

جدير بالذكر أن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ بدأ رحلته حول العالم متذ عام ٢٠١٥، كان أولها بمعهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان  (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في المدن الأوروبية بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينيابولس.
35 زائر كل ربع ساعة.. افتتاح معرض المدن الغارقة المصرية بمتحف فيرجينيا فى أمريكا
35 زائر كل ربع ساعة.. افتتاح معرض المدن الغارقة المصرية بمتحف فيرجينيا فى أمريكا
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