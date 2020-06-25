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مصطفى وزيري: المجموعات السياحية ستكون 25 سائحا فقط.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:21 م
مصطفى وزيرى
مصطفى وزيرى
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أسامة علي

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار اتخذت حزمة قرارات لعودة الأنشطة بعدد من المتاحف وفقا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.


وأكد وزيرى خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم إعادة افتتاح متحف الغردقة فى 13 يونيو الجارى.


وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المناطق الأثرية والمتاحف بمحافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.


وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الفتح الكامل للمتاحف والمناطق الأثرية مرتبط بمدى السيطرة على أزمة فيروس كورونا.


وأوضح مصطفى وزيري، أن عدد المجموعات السياحية لن يزيد عن 25 سائحا إضافة إلى المرشد السياحى.

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