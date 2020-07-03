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أخبار العالم

استقالة مسؤول كبير في غانا بعد خرق قيود كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:16 م
استقالة مسؤول كبير
استقالة مسؤول كبير في غانا بعد خرق قيود كورونا
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قسم الخارجي
استقال نائب وزير التجارة والصناعة الغاني كارلوس كينجسلي أهينكورا بسبب انتهاك إجراءات العزل الذاتي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

قال الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا إن الاستقالة تأتي بعد اعتراف المسؤول بخرق بروتوكولات العزل المتعلقة بـ"كوفيد-19" عندما زار شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن كارلوس زار مركز تسجيل في دائرته الانتخابية قبل انتهاء فترة العزلة الذاتية في المنزل.

وترتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في غانا بواقع 18134 حالة، مع 117 حالة وفاة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات في غانا إصابة وزير الصحة كواكو أجيمان مانو بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 11 مليون إصابة.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 11,083,967 مليون إصابة.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم 526310 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 6,208,623 حالة شفاء.
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