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أخبار العالم

الصحة العالمية: من الصعب حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نقلت قناة العربية عن منظمة الصحة العالمية قولها إن هناك عدة دول تشهد تفشيا لفيروس كورونا ضمن الموجة الأولى وليس الثانية، مؤكدة أنه من الصعب الجزم بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا. 

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم، ذكر في مؤتمر صحفي أنه من المتوقع ظهور النتائج الأولية لتجربة سريرية حول لقاحات فيروس كورونا والمعروفة باسم "تجربة تضامن"، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة، رايان مايك، إنه لا يجب التكهن بموعد أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا للتوزيع بشكل كاف للجميع.

وتابع أنه على الرغم من احتمالية ثبوت فعالية لقاح أمام فيروس كورونا بحلول نهاية العالم، لكن السؤال هو متى يمكن إنتاجه بكميات كبيرة.

كانت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي، نفت أن تكون أعداد إصابات فيروس كورونا غير المكتشفة في قارة إفريقيا كثيرة.


وكانت وكالة "رويترز" قالت إن القارة الإفريقية سجلت حتى الآن 416 ألفا و63 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و10297 وفاة و196 ألفا و944 حالة شفاء.
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