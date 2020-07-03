3 أنواع مختلفة لـ أشعة السونار.. مواعيد العمل للحامل.. هل يتسبب في مخاطر للمرأة والجنين

3 أنواع لـ أشعة السونار.. تعرفي على استخداماتها
مواعيد عمل السونار اثناء الحمل
حقيقة مخاطر السونار على الحامل والجنين
حقيقة مخاطر السونار على الحامل والجنين
لم تعد متابعة الحمل تقتصر على قياس الضغط والوزن وتقديم التغذية المناسبة فقط، بل ان الأمر اختلف بشكل كبير مؤخرا؛ ولكن متابعة الحمل تطورت وأصبحت أكثر دقة؛ وذلك للتأكد من سلامة الجنين وعدم وجود مشاكل في الولادة.
انواع اشعة السونار
ويعد فحص السونار للمرأة الحامل واحدا من تقنيات التصوير التي تستخدم موجات صوتية عالية التردد لتكوين صور عن الجنين داخل الرحم، وتساعد هذه الصور في تقييم نمو وسلامة الجنين ومتابعة أحداث تطور الحمل، كما يستخدم هذا الفحص أحيانا لاكتشاف بعض الحالات المرضية والتشوهات الخلقية التي تصاب بها الأجنة.
وقالت الدكتورة أميرة العمرى، اخصائى النساء والتوليد وعلاج العقم، أن أشعة السونار من أشهر أنواع الأشعات التى تلجأ إليها النساء خاصة خلال فترة الحمل لمعرفة نوع الجنين ووضعيته، لكن ما لا تعرفه النساء ان فحص السونار يتم بطرق متعددة وليس نوعا واحدا لكل منها استخداما مختلفا.
وأضافت "أميرة" أن هناك 3 أنواع أشعة السونار باستخدامات مختلفة ، وهي :
-السونار المهبلي : يتم إجراؤه عادة في بداية الحمل حين يكون الرحم وقناة فالوب أقرب إلى المهبل
- السونار عبر جدار البطن : يكتفي الطبيب بوضع اللاقط عبر جدار البطن للحصول على صورة للجنين
- السونار ثلاثي الأبعاد: يستخدم هذا النوع من أجل الكشف عن عيوب الجنين وتشوّهاته
مخاطر السونار على الأم والجنين
وقال الدكتور عمرو حسن استشاري أمراض النساء والتوليد، إن هناك العديد من التساؤلات حول " خطورة السونار على الحامل وعلى الجنين "، مؤكدا أنه بالنسبة للسونار، فهو فى الحقيقة ليس له أي أضرار كما يعتقد كثير من الناس وإنما يرسل موجات فوق صوتية أى موجات عندما تلامس أي جسم أو سائل تنعكس.
وأوضح أن الاشعة غير الامنة هي الاشعة المقطعية، ولكن ان الرنين المغناطيسي هو البديل للأشعة المقطعية التي يمكن ان تلجأ اليه الحامل في حالة تعرضها لكسور او غيرها من الاصابات، مؤكدا أن السونار الذي يستخدمه طبيب أمراض النساء فهو آمن ولن يلحق الضرر بأي حالة من النساء الحوامل او بالجنين ، كما أن الاشعة ثلاثية الأبعاد هي الأخرى آمنة للحامل .