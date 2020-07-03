3 أنواع مختلفة لـ أشعة السونار.. مواعيد العمل للحامل.. هل يتسبب في مخاطر للمرأة والجنين

3 أنواع لـ أشعة السونار.. تعرفي على استخداماتها

مواعيد عمل السونار اثناء الحمل

حقيقة مخاطر السونار على الحامل والجنين







لم تعد متابعة الحمل تقتصر على قياس الضغط والوزن وتقديم التغذية المناسبة فقط، بل ان الأمر اختلف بشكل كبير مؤخرا؛ ولكن متابعة الحمل تطورت وأصبحت أكثر دقة؛ وذلك للتأكد من سلامة الجنين وعدم وجود مشاكل في الولادة.





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ويعد ويعد فحص السونار للمرأة الحامل واحدا من تقنيات التصوير التي تستخدم موجات صوتية عالية التردد لتكوين صور عن الجنين داخل الرحم، وتساعد هذه الصور في تقييم نمو وسلامة الجنين ومتابعة أحداث تطور الحمل، كما يستخدم هذا الفحص أحيانا لاكتشاف بعض الحالات المرضية والتشوهات الخلقية التي تصاب بها الأجنة.





انواع اشعة السونار







وأضافت "أميرة" أن هناك 3 أنواع أشعة السونار باستخدامات مختلفة ، وهي :





-السونار المهبلي : يتم إجراؤه عادة في بداية

- السونار عبر جدار البطن : يكتفي الطبيب بوضع اللاقط عبر جدار البطن للحصول على صورة للجنين

- السونار ثلاثي الأبعاد: يستخدم هذا النوع من أجل الكشف عن عيوب الجنين وتشوّهاته



مواعيد عمل السونار للحامل



وقال الدكتور عمرو عباسي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث، أنه يتم إجراء أول فحص بالسونار في الثلث الأول من الحمل وتحديدًا في الأسبوع السادس لتأكيد وجود جنين داخل الرحم وليس خارجه وحدوث حمل ووجود نبض له.



وأضاف عمرو عباسي، انه ايضا يتم عمل السونار ما بين الأسبوع الـ11 و الـ 13 للتأكد من أن الطفل ليس منغولي حيث يعطي هذا السونار دقة 70٪ أن الطفل سليم كما يتم قياس عنق الرحم للتأكد من أن السيدة لن يأتي لها طلق مبكر، إذ أن السيدات اللاتي لديهن عنق رحم أقل من 25 مل يكن عرضة للولادة المبكرة، و في الفترة ما بين الاسبوع الـ16 و الـ 18 لمعرفة نوع الجنين وهو مهم جدا للمرأة الحامل.



ولفت عمرو عباسي، إلى أن هناك تطور كبير شهده ولفت عمرو عباسي، إلى أن هناك تطور كبير شهده السونار فيمكن من خلاله معرفة نوع الولادة وما إذا كانت السيدة الحامل تلد طبيعي، أم قيصري كما يمكن معرفة ما إذا كان الطفل سيولد بدماغه أو بمقعدته، بالإضافة إلى الوزن طبقا للوقت لتحديد ما إذا كان يمكن أن يولد البيبي سليم ومعافي أم يظل في بطن الأم فترة أطول حتى تصل للحجم المناسب.

مخاطر السونار على الأم والجنين



وقال الدكتور عمرو حسن استشاري أمراض النساء والتوليد، إن هناك العديد من التساؤلات حول " خطورة السونار على الحامل وعلى الجنين "، مؤكدا أنه بالنسبة للسونار، فهو فى الحقيقة ليس له أي أضرار كما يعتقد كثير من الناس وإنما يرسل موجات فوق صوتية أى موجات عندما تلامس أي جسم أو سائل تنعكس.



وأوضح أن الاشعة غير الامنة هي الاشعة المقطعية، ولكن ان الرنين المغناطيسي هو البديل للأشعة المقطعية التي يمكن ان تلجأ اليه الحامل في حالة تعرضها لكسور او غيرها من الاصابات، مؤكدا أن السونار الذي يستخدمه طبيب أمراض النساء فهو آمن ولن يلحق الضرر بأي حالة من النساء الحوامل او بالجنين ، كما أن الاشعة ثلاثية الأبعاد هي الأخرى آمنة للحامل . -السونار المهبلي : يتم إجراؤه عادة في بداية الحمل حين يكون الرحم وقناة فالوب أقرب إلى المهبل- السونار عبر جدار البطن : يكتفي الطبيب بوضع اللاقط عبر جدار البطن للحصول على صورة للجنين- السونار ثلاثي الأبعاد: يستخدم هذا النوع من أجل الكشف عن عيوب الجنين وتشوّهاته