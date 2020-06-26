AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الواقي والحبوب واللولب أبرزها.. 6 وسائل مضمونة لمنع الحمل بعد مناشدة وزارة الصحة بتأجيله

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:42 م
وسائل منع الحمل
وسائل منع الحمل
Advertisements
آية التيجي
ناشدت وزارة الصحة، المواطنين، اليوم، بضرورة تأجيل الحمل في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي، وذلك حتى لا تتأذى الأم والجنين من الإصابة  بمضاعفات فيروس كورونا، ولكن مع تزايد عدد الحالات المصابة به، قد يحدث تجلط الدم  وتخثره.

إقرأ ايضا | مش كلها أمان .. وسائل منع الحمل تسبب سرطان الثدي

ويمكن ببعض الطرق البسيطة أن يتجنب المتزوجون حدوث الحمل"، ولكن لا تتناسب كل وسيلة منع حمل، مع امرأة وأخرى؛ لذا يجب استشارة الطبيب عن الوسيلة الأمثل والتي تتلائم مع طبيعة جسمك، ومن أبرز وسائل منع الحمل، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي، ما يلي:

1- الواقي الذكري :

هو وسيلة آمنة تماما لـ منع الحمل من خلال منع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضات داخل الرحم.

2- طريقة العد أو الحساب :

تستخدم هذه الطريقة لدى النساء اللواتي دورتهن منتظمة فقط، من خلال احتساب وتحديد الأيام التي فيها إباضة و خصوبة لدى المرأة.

3- الواقي الأنثوي :

يعتبر الواقي الأنثوي هذه الطريقة أكثر أمانًا لمنع الحمل، ومبدأ عملها مقارب لمبدأ عمل الواقي الذكري.

4- حقن البروجسترون:

حقن البروجسترون لـ منع الحمل لها آثار جانبية؛ حيث تعمل على زيادة الوزن ازدياد نسبة هشاشة العظام، وتعمل على انقطاع الدورة لفترات طويلة وأحيانًا تؤثر على الدورة الشهرية وعدم انتظامها.

5- الحبوب :

ويمكن استخدام حبوب منع الحمل، ولكن مع وضع آثارها الجانبية في الاعتبار؛ حيث أنها تساعد على زيادة الوزن، واضطراب الجهاز الهضمي مثل التقيؤ، وتغييرات في الحالة النفسية، وازدياد حجم الثدي.

6- اللولب :

ويعد اللولب أحدث أنواع وسائل منع الحمل الجيدة والفعالة، وخصوصا في الأماكن الريفية أو الشعبية التي يصعب عليها الانتظام على تناول الأقراص يوميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تسبب الحبوب تشوهات خلقية إذا تم تناولها أثناء الحمل المبكر؟

توقف عنها فورا.. عادات وأسباب تؤدي للعقم

مش كلها أمان .. وسائل منع الحمل تسبب سرطان الثدي

ترشيحاتنا

إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة

شيطان في صورة حيوان وبعين واحدة.. فيديو وصور

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

إصابة النائب البرلماني هيثم الحريري بـ كورونا

أخبار الفن| فنانون تعافوا من فيروس كورونا .. ريهام عبد الغفور تطالب جمهورها بالدعاء لـ رجاء الجداوي

كينيا تبلغ إثيوبيا بضرورة حل أزمة سد النهضة بالحوار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

شاهد.. لحظة هجوم أنثى دب على سيارة مسرعة لإنقاذ صغيرها من الموت دهسا

تجنبها فورا.. 10 أطعمة تضعف المناعة