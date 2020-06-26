الواقي والحبوب واللولب أبرزها.. 6 وسائل مضمونة لمنع الحمل بعد مناشدة وزارة الصحة بتأجيله

ويمكن ببعض الطرق البسيطة أن يتجنب المتزوجون حدوث الحمل"، ولكن لا تتناسب كل وسيلة منع حمل، مع امرأة وأخرى؛ لذا يجب استشارة الطبيب عن الوسيلة الأمثل والتي تتلائم مع طبيعة جسمك، ومن أبرز وسائل منع الحمل، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي، ما يلي:
1- الواقي الذكري :
هو وسيلة آمنة تماما لـ منع الحمل من خلال منع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضات داخل الرحم.
2- طريقة العد أو الحساب :
تستخدم هذه الطريقة لدى النساء اللواتي دورتهن منتظمة فقط، من خلال احتساب وتحديد الأيام التي فيها إباضة و خصوبة لدى المرأة.
3- الواقي الأنثوي :
يعتبر الواقي الأنثوي هذه الطريقة أكثر أمانًا لمنع الحمل، ومبدأ عملها مقارب لمبدأ عمل الواقي الذكري.
4- حقن البروجسترون:
حقن البروجسترون لـ منع الحمل لها آثار جانبية؛ حيث تعمل على زيادة الوزن ازدياد نسبة هشاشة العظام، وتعمل على انقطاع الدورة لفترات طويلة وأحيانًا تؤثر على الدورة الشهرية وعدم انتظامها.
5- الحبوب :
ويمكن استخدام حبوب منع الحمل، ولكن مع وضع آثارها الجانبية في الاعتبار؛ حيث أنها تساعد على زيادة الوزن، واضطراب الجهاز الهضمي مثل التقيؤ، وتغييرات في الحالة النفسية، وازدياد حجم الثدي.
6- اللولب :
ويعد اللولب أحدث أنواع وسائل منع الحمل الجيدة والفعالة، وخصوصا في الأماكن الريفية أو الشعبية التي يصعب عليها الانتظام على تناول الأقراص يوميا.