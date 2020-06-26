الواقي والحبوب واللولب أبرزها.. 6 وسائل مضمونة لمنع الحمل بعد مناشدة وزارة الصحة بتأجيله

1- الواقي الذكري :





هو وسيلة آمنة تماما لـ منع الحمل من خلال منع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضات داخل الرحم.





2- طريقة العد أو الحساب :





تستخدم هذه الطريقة لدى النساء اللواتي دورتهن منتظمة فقط، من خلال احتساب وتحديد الأيام التي فيها إباضة و خصوبة لدى المرأة.





3- الواقي الأنثوي :





يعتبر الواقي الأنثوي هذه الطريقة أكثر أمانًا لمنع الحمل ، ومبدأ عملها مقارب لمبدأ عمل الواقي الذكري.





4- حقن البروجسترون:





حقن البروجسترون لـ منع الحمل لها آثار جانبية؛ حيث تعمل على زيادة الوزن ازدياد نسبة هشاشة العظام، وتعمل على انقطاع الدورة لفترات طويلة وأحيانًا تؤثر على الدورة الشهرية وعدم انتظامها.





5- الحبوب :





ويمكن استخدام حبوب منع الحمل ، ولكن مع وضع آثارها الجانبية في الاعتبار؛ حيث أنها تساعد على زيادة الوزن، واضطراب الجهاز الهضمي مثل التقيؤ، وتغييرات في الحالة النفسية، وازدياد حجم الثدي.