جوجل لا يعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره.. صلاح عبدالله ينعى محمود جمعة

لما كتبت إسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار وفاته وصوره الحديثة بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعانة على صحته وملامحه، جوجل لايعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب، ولما إبتدا جوجل والناس يعرفوه مااااات ..

أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير والشاعر الكبير #محمود_جمعة

»، وأنهالت عليها الردود بالدعاء للفنان الراحل.