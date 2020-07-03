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فن

جوجل لا يعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره.. صلاح عبدالله ينعى محمود جمعة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:28 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
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محمد نحلة
نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الراحل محمود جمعة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 3 يوليو، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر صلاح عبدالله صورة الراحل محمود جمعة، وعلق قائلًا: «لما كتبت إسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار وفاته وصوره الحديثة بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعانة على صحته وملامحه، جوجل لايعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب، ولما إبتدا جوجل والناس يعرفوه مااااات .. أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير والشاعر الكبير #محمود_جمعة»، وأنهالت عليها الردود بالدعاء للفنان الراحل. 

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن وفاة الفنان محمود جمعة.

وكتب أشرف زكي، من خلال حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعه».

يذكر أن آخر أعمال محمود جمعة مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.
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