AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد وفاته.. تعرف على رئيس تحرير صحيفة الرياض

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:14 م
فهد العبدالكريم
فهد العبدالكريم
Advertisements
محمود نوفل
توفي منذ قليل الصحفي الإعلامي السعودي فهد العبد الكريم ، رئيس تحرير صحيفة الرياض السعودية بعد صراع طويل مع المرض .
 
جدير بالذكر أن العبد الكريم قد مكث   في مجلة اليمامة أكثر من 22 عاما بدأها محررا ثم سكرتيرا لتحرير المجلة فمديرا لتحريرها، وفي إبريل 2014 تم تكليفه بالإشراف على تحرير المجلة.

كما ترأس الصحفي السعودي  رئاسة تحرير صحيفة الرياض في 20 يوليو 2017، حيث قدم العديد من النجاحات خلال رحلته الصحفية.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قد زار الراحل "فهد العبدالكريم" بمشفاه في بكين، بعد الوعكة الصحية التي ألمَّت به خلال زيارة ولي العهد للصين، برفقة لفيف من المسؤولين والإعلاميين في إطار جولة آسيوية.

كما أمر  ولي العهد حينها بنقل العبدالكريم عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى العاصمة الرياض لاستكمال العلاج اللازم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء: نجدد لك العهد

جبل طويق.. رمز لهمة السعوديين.. ماذا تعرف عنه

أمر ملكي بتعيين رئيس للشؤون الخاصة لولي العهد السعودي

في ذكرى رحيله.. عبد الله بن خميس شاعر سعودي أثرى المملكة بكتب الأدب والتراث

بعد موت نايف الحربي.. تعرف علي قصة حريق سميراء وكيف تعامل معه ولي العهد السعودي

ترشيحاتنا

حفتر: ليبيا تتعرض لغزو تركي يعرض المنطقة لأزمة حقيقية ويهدد السلم الدولي

قصة موت 19 فردا من عائلة واحدة في حادث قطار مرعب.. تفاصيل

أحمد فلوكس: نتكلم شوية عن ولاد الأصول اللي مبقناش بنقابلهم في حياتنا كتير

من أمام البحر.. نيللي كريم تشارك جمهورها استمتاعها بالأجواء الصيفية

إيساف يفاجئ عروسين بإحياء خطبتهما من أعلي كوبري ستانلي.. فيديو

وصلة رقص مستمرة... فيفي عبدة تشعل انستجرام

AdvertisementS

دعاء الرزق من 13 كلمة داوم عليه رسول الله.. ردده الآن

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

يفتح لك كل الأبواب المغلقة.. الإفتاء توصي بالإكثار من هذا الذكر

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

ماذا يحدث في مدينة البعوث ليلا؟.. هتافات بين الطلاب فرحة بقرار شيخ الأزهر.. فيديو

التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: فقد بوكلت امتحان المواد غير المضافة للمجموع يتطلب "محضر شرطة"

مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير الطماطم.. تعرف عليها

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين