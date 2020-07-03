بعد وفاته.. تعرف على رئيس تحرير صحيفة الرياض

كما ترأس الصحفي السعودي رئاسة تحرير صحيفة الرياض في 20 يوليو 2017، حيث قدم العديد من النجاحات خلال رحلته الصحفية.





توفي منذ قليل الصحفي الإعلامي السعودي فهد العبد الكريم ، رئيس تحرير صحيفة الرياض السعودية بعد صراع طويل مع المرض .جدير بالذكر أن العبد الكريم قد مكث في مجلة اليمامة أكثر من 22 عاما بدأها محررا ثم سكرتيرا لتحرير المجلة فمديرا لتحريرها، وفي إبريل 2014 تم تكليفه بالإشراف على تحرير المجلة.وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قد زار الراحل "فهد العبدالكريم" بمشفاه في بكين، بعد الوعكة الصحية التي ألمَّت به خلال زيارة ولي العهد للصين، برفقة لفيف من المسؤولين والإعلاميين في إطار جولة آسيوية.كما أمر ولي العهد حينها بنقل العبدالكريم عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى العاصمة الرياض لاستكمال العلاج اللازم.