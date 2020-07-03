الإفتاء: في مؤتمر جماعة الإخوان الخامس 1939 اقروا بحرب مخالفيهم

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن فكر جماعة الإخوان الارهابية نبتة شيطانية غريبة عن البيئة المصرية.





وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، قائلا: "هذا الفكر لم يكن فكرا مصريا وفقا للمنهجية الأزهرية".





وتابع مفتي الديار قائلا:" طالما أن هذا الفكر ليس مصريا إذا سيلفظ هذا الفكر ولا يمكن فى وقت ما أن يمكن".





وأضاف الدكتور شوقى علام، البيئة المصرية لا يمكن أن تقبل غير منهجية الأزهر التى تربت عليها.

وأكد مفتى الديار المصرية، أن المقدمات تؤدى إلى نتائج،فكر ومنهج جماعة الإخوان وفيه استعلاء كان غريبا وبالتالى بناء على ذلك لا يقبل الطرف الآخر فى المجتمع المصرى.





وأضاف الدكتور شوقى على أن فكر جماعة الاخوان لن يندمج فى البيئة المصرية لأنه قائم على الإقصاء من البداية، حيث إنه فى سنة 1939 خلال المؤتمر الخامس للإخوان قالوا إن أعضاء الجماعة أصبحوا كثيرين وبالتالى لابد من الانتقال للمرحلة الثانية وهى مرحلة دعوة القيادات فى الدولة فإن قالت القيادات إنهم معنا سنتعاون وأن رفضت سنخوض حربا ضدها.