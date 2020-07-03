محمد طاهر زيادة أول رياضي مصري يفوز ببطولة بعد عودة النشاط الرياضي

حقق الفارس الشاب محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية، أولي بطولاته الدولية بعد عودة النشاط الرياضي بفوزه بالمركز الأول لبطولة Csi** lier المقامة في بلجيكا للفروسية في منافسات قفز الحواجز.
وتعتبر هذه هى أول بطولة عالمية ورسمية يشارك فيها لاعب مصري بعد توقف النشاط الرياضي في العالم في كل الرياضات أكثر من ٤ أشهر بعد انتشار جائحة فيروس كورونا الوبائي، والذي أسفر عن تأجيل كل الأحداث العالمية منها دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لعام ٢٠٢١، ويذكر أن محمد طاهر تأهل أواخر العام الماضي برفقة منتخب مصر إلي أوليمبياد طوكيو بعد غياب دام ٦٠ عاما في إنجاز تاريخي.
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وأهدى محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية لقب بطولة Csi lier لقفز الحواجز المقامة في بلجيكا حاليا إلى مجلس إدارة اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ومسئولي روابط الرياضية ونادي وادي دجلة برئاسة المهندس طارق راشد والمهندس ماجد سامي.
محمد طاهر زيادة بطل إفريقيا والعرب وأحد المصنفين دوليا في الفروسية والمتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو أحد طلاب جامعة المستقبل المصرية تواجد خلال الفترة الماضية في هولندا كان يؤدي التدريبات الفردية بدون توقف خلال الفترة الماضية محافظا على الإجراءات الاحترازية الطبية من أجل الاستعداد لعودة البطولات.
وشارك محمد طاهر زيادة في بطولة Csi lier في بلجيكا لقفز الحواجز في أول البطولات بعد عودة النشاط الرياضي ونجح في الحصول على المركز الأول الذي يضاف لسجلات الفروسية المصرية في البطولات العالمية كأول بطولة لمصر بعد عودة النشاط الرياضي العالمي.
وقال محمد طاهر زيادة ، سعيد بأنني أول رياضي مصري يحقق بطولة دولية بعد عودة النشاط الرياضي وكنت أستعد خلال الفترة الماضية بجدية من أجل المشاركة بقوة ورفع راية مصر في المحافل الدولية في ظل الإستعدادات لخوض أهم الأحداث وهي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.
وأضاف محمد طاهر زيادة أشكر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية على دوره في دعم فرسان مصر واللعبة وأيضا دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعم شركة روابط الرياضية ونادي وادي دجلة برئاسة المهندس طارق راشد والمهندس ماجد سامي ودور جامعة المستقبل.
وأوضح محمد طاهر زيادة بطولة بلجيكا بداية نحو المزيد من البطولات التي أسعى للمشاركة فيها في الفترة القادمة بعد عودة النشاط الرياضي ولدينا خطة كبيرة في الفروسية للبطولات القادمة من أجل المنافسة عليها.