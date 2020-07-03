محمد طاهر زيادة أول رياضي مصري يفوز ببطولة بعد عودة النشاط الرياضي

حقق الفارس الشاب محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية، أولي بطولاته الدولية بعد عودة النشاط الرياضي بفوزه بالمركز الأول لبطولة Csi** lier المقامة في بلجيكا للفروسية في منافسات قفز الحواجز.





وتعتبر هذه هى أول بطولة عالمية ورسمية يشارك فيها لاعب مصري بعد توقف النشاط الرياضي في العالم في كل الرياضات أكثر من ٤ أشهر بعد انتشار جائحة فيروس كورونا الوبائي، والذي أسفر عن تأجيل كل الأحداث العالمية منها دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لعام ٢٠٢١، ويذكر أن محمد طاهر تأهل أواخر العام الماضي برفقة منتخب مصر إلي أوليمبياد طوكيو بعد غياب دام ٦٠ عاما في إنجاز تاريخي.







