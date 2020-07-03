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أصل الحكاية

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:04 م
أرشيفية
أرشيفية
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عبدالله قدري
ينتظر العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات الإعلان عن صرف العلاوات الجديدة ومع زيادة الإقبال يجد البعض صعوبة في الوصول إلى الرابط الاساسي للإستعلام عن العلاوات الخمس. 

نقطة الإنطلاق كانت لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهه لوزارة التضامن الاجتماعي بضرورة تدشين رابط موقع خاص بالاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والذي يأتي ضمن خطة الدولة في الاعتماد على المنظومة الالكترونية بشكل عام في كافة الهيئات الحكومية.  

خلال السطور التالية نستعرض كيفية الإستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات والتي ياتي على راسها الولوج إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي ومن ثم اختيار قائمة العلاوات الخمس المتواجدة في الصفحة الرئيسة لموقع الوزارة. 


والخطوة الثانية تتم من خلال إدخال مستحق العلاوات الخمس للرقم القومي المكون من 14 رقما بالإضافة إلى اسم الأم باللغة العربية، أو الاكتفاء بالرقم التأميني دون غيره، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ وستظهر نسبة الزيادة  والاستحقاق على الفور.


ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات يوليو مضافا إليها العلاوة السنوية بنسبة 14% لكل أصحاب المعاشات، وكذلك الزيادة الخاصة بالعلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات.
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